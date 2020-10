Susana Alexander viaja al corazón de las palabras

Hay personas que no están acostumbradas a quedarse quietas. Siempre están en la búsqueda de nuevas experiencias, de proyectos profesionales, tan es así que no conocían las vacaciones, pero la pandemia llegó cambiando su rutina.

Ese es el caso de la actriz Susana Alexander. Ella, si no estaba trabajando en la Ciudad de México, andaba de ciudad en ciudad por todo el país entregando obras de teatro, espectáculos de poesía o bien, programas de fomento a la lectura.

Con la llegada de la contingencia, Susana se ha reinventado. Se ha vuelto youtuber y ha presentado shows vía streaming como uno que dará el 10 de octubre junto a Roberto D´Amico. Se trata de Viaje al corazón de las palabras.

“Fíjense que con todo esto de la pandemia hasta me volví youtuber, yo no sabía ni manejar el teléfono celular y ahora hasta ingresé a las plataformas. Tengo una sección llamada El rincón de la cana al aire y ahí verán cápsulas donde cuento cuentos o leyendas, leo una poesía o doy recetas de cocina”, comentó.

Susana apuntó que Viaje al corazón de las palabras es una explosión de belleza a través de las palabras de famosos escritores latinoamericanos y españoles como Federico García Lorca, Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, León Felipe y muchos más en su voz y en la de Roberto.

“En este espectáculo vamos a leer poesía. La primera parte será española y contará con textos de Santa Teresa o Lope de Vega y luego la segunda parte será latinoamericana con autores como Castellanos o Jaime Sabines. Ahora, les cuento que habrá música que acompañará a cada uno de los poemas”.

Susana informó que dicho show lo emprendió desde hace 40 años con Roberto en Inglaterra. En ese tiempo, ambos estaban estudiando en ese país e idearon tal proyecto para mostrar el lenguaje español a sus compañeros de habla inglesa.

“Les cuento que yo allá conocí a D´Amico , se nos ocurrió montar Viaje al corazón de las palabras y tuvimos un éxito maravilloso, entonces me regresé a la República Mexicana e invité a vivir a Roberto acá a este país y accedió y acá presentamos desde hacer cuatro décadas este hermoso show. Con Roberto tengo una amistad tan linda que lo considero un hermano”.

Algo que tiene muy entusiasmada a Susana es que Viaje al corazón de las palabras podrá ser visto no sólo en todos los rincones de todo México, sino también del mundo entero. “Cuando nos dicen, ‘¿Oigan, y no extrañan al público, los aplausos?’, les decimos que no porque sabemos que esas tres cámaras que nos grabarán serán los ojos de todo el planeta.

Pueden comprar sus boleos por www.eticket.com.mx , les plartico que mi nieta está ahora en Alemania y ya compró su acceso”, relató.

Susana dijo que hace unas semanas presentó de manera virtual; Madre solo hay una, y como yo ninguna, le fue tan bien que por eso se animó a ofrecer Viaje al corazón de las palabras.

“La empresa que se encargó de llevar la puesta en escena a la red se sorprendió del éxito que logramos. Se metieron más de dos mil personas, en verdad que ya me sentía Gloria Trevi, qué padre que tanta gente me vio sin ni siquiera moverme de mi casa”.

Confesó la actriz que siempre está en la búsqueda de proyectos de calidad para el público. “Se me ocurre tanta cosa que bueno... y es que tengo una gran inquietud de saber y conocer de todo. Me interesan muchos temas y procuro estar enterada de todo lo que ocurre a mi alrededor”.

Por otro lado, Alexander sostuvo que se siente orgullosa de la trascendencia que han logrado los filmes El cumple de la abuela y La boda de la abuela, que ella protagoniza.

“Quiero decirles que ya hicimos la tercera película, se llama El testamento de la abuela y esta vez se irá directo a Netflix. Nunca se me olvida que El cumple de la abuela fue estrenada en Torreón y luego estuve por allá en una función especial a la que me acompañó Paula Núñez y el director Javier Colinas”.

La Comarca Lagunera ha recibido en innumerables ocasiones a Susana Alexander de la mejor manera, por eso le actriz no dudo en expresar durante la charla: “Si vieran cómo extraño ir a Torreón”.

“Quiero decirles que año estar en sus tierras. Me imagino estar por allá comiendo una carne asada y un quesito de esos que hacen en Gómez Palacio. Ojalá las cosas no tarden en mejorar para volver y mientras tanto les encargo que vean de manera virtual, Viaje al corazón de las palabras”, manifestó.

