Latinos invanden Broadway en la red

Anécdotas, canciones, diversos ritmos y excelentes voces, fueron los ingredientes que quedaron plasmados en el concierto virtual ¡Viva Broadway! Hear Our Broadway", el cual reunió a más de cien artistas hispanoaméricanos que han logrado permear la meca del teatro con la cultura que los define.

Artistas como Alex Lacamoire, tres veces ganador de un premio Tony, explicaron como el tema de la migración está profundamente arraigado en las historias de Boradway, específicamente en los musicales, un género donde nuevos creadores latinos están tratando de dejar huella.

"Alex no es sólo mi amigo y mentor, también fue mi soporte financiero lo que me permitió quedarme en este país y conseguir mi Visa como artista. El poder de las historias lo descubrí en los libros que leía de niño, que me ofrecían un escape del mundo en cada libro que leía. Esta canción que escribí habla de los distintos tipos de soñadores, soñadores como yo que han encontrado en otro país su hogar", dijo el mexicano Jaime Lozano, director musical de ¡Viva Broadway!

Antes de dar paso a la canción Dreamer del musical Songs by an Immigrant, la cual fue interpretada por Mauricio Martínez, Melissa Barrera, Florencia Cuenca, Yvette Gonzalez-Nacer, Ricky Rojas y Angélica Vale.

El español Antonio Banderas también estuvo presente en esa celebración, con un número del musical A chorus line, el cual presentó desde el Teatro Soho, en Malaga, España. Pero antes explicó que en los países latinos entre las cosas más importantes está la familia, en las navidades alrededor de las mesas llenas de comida, se reúnen no sólo aquellos que están emparentados por la sangre, también la familia extendida, que en algunas ocasiones incluso pueden llegar a hablar diferentes lenguas.

En su intervención el actor colombiano, nacionalizado estadounidense, John Leguizamo, explicó como a pesar del paso del tiempo los latinos en Estados Unidos conservan sus raíces y que esto no es una casualidad, ya que hay que recordar que la historia de este continente la han escrito culturas como la inca, la maya, sin olvidar a los indios nativos de Norteamérica, pero eso no se los dicen y recordó que cuando decidió hacer su primer musical (Kiss my aztec!), se encontró con una historia de cómo un grupo del imperio azteca se rebela contra los colonizadores españoles.

"Quizá el arma más poderosa en nuestro arsenal sea el teatro, el cual tienen la oportunidad de usarlo una vez a la semana, con el fin de influir en el corazón y la mente de los espectadores", dijo Nilo Cruz, dramaturgo cubanoamericano y ganador de un Premio Pulitzer en drama.

La ganadora de un Emmy y nominada un Drama Desk, Lucie Arnaz, compartió parte de su historia recordando el origen cubano de su padre, de cómo en casa se hablaba español e inglés, además de que se comían platillos tradicionales cubanos, aun así, tuvo lo mejor de ambos mundos y ese pasado es la base de lo que es hoy y ha logrado.

Después de este emotivo momento llegó el turno de la mexicana Bianca Marroquín, quien con humor y la picardía que define al latino, interpretó la canción Spanish Rose del musical Bye Bye Birdie.

"El proceso de realizar el cambio en el mundo del entretenimiento no es fácil, lo sé muy bien, pero también es mucho lo que ganamos. El siguiente número habla de dos hermanos cubanos que, para entrar al mundo de la música en Nueva York en los años 50, deben hacerlo con sensuales boleros, es una historia de pasión, deseo y remembranzas", dijo Thalía al presentar el número Beautiful María of my soul, del musical Mambo Kings, interpretado po Jaime Camil.

"Antes de tener mi accidente en 1990, me desperté después de tener un sueño en el que estaba sentada en primera fila viendo un musical, estaba tan vivía la música que deseé tener algo con qué escribir lo que estaba escuchando, porque era muy real para mí; bueno en 2015 On your feet! significa ese sueño hecho realidad", expresó Gloria Estefan, acto seguido Ana Villafañe interpretó Coming out of the Dark, que forma parte de este musical.