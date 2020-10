Piénsalo, Piénsalo

UN CONCIERTO DE INCONSTITUCIONALIDADES

La división de poderes es fundamental. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben mantener su autonomía y al mismo tiempo respetar las relaciones entre ellos establecidas en la constitución. Sin embargo, el poder judicial ha dado su brazo a torcer ante las presiones del ejecutivo por aprobar una propuesta de consulta, no obstante ser un "concierto de inconstitucionalidad", según las palabras de Luis María Aguilar, uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia.

La injerencia del titular del poder ejecutivo en la Corte incluye la inclusión de tres ministros que juzgarán según la voluntad de quien los puso, y no del análisis para determinar la "constitucionalidad" a la hora de interpretar las leyes.

Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos de entre los mejores del país, ya que su trabajo es de verdaderos expertos en materia constitucional. Son cargos que deberían sustentar los más sabios y experimentados del país, independientes de tendencias e ideologías y con autonomía y credibilidad como individuos y como institución, ya que es el máximo tribunal de la nación.

Muchos de los amparos que están pendientes de resolver el poder judicial y que han detenido la sed de poder del presidente, se refieren...

...precisamente a acciones que el ejecutivo ha realizado y que han sido impugnadas por quienes han sido afectados en sus derechos constitucionales. Por ejemplo, los que se ampararon con motivo de la suspensión de la construcción del aeropuerto. De ahí la insistencia de querer dominar cada vez más esta institución. Aún no quedan claros los motivos de la renuncia de Eduardo Medina Mora, 11 años antes de terminar su cargo en la sala superior de la suprema corte de la federación.

Existen además otros "conciertos" que están dejando de sonar, al aprobarse en la cámara de diputados la extinción de 109 fideicomisos, siguiendo sin ningún cuestionamiento la voluntad del ejecutivo. Actividades como la ciencia, la tecnología, la cultura, la reparación del daño a víctimas y la protección a los periodistas y activistas de derechos humanos, quedarán sujetos al capricho de la política.

En cuanto a la importancia de la cultura, se cuenta la anécdota de que en la Segunda Guerra Mundial en que Inglaterra, ante la necesidad de recursos para la guerra, se le propuso al General Winston Churchil que recortara el presupuesto para la cultura y se negó diciendo: "¿Entonces para qué peleamos?".

La ciencia y la cultura son primordiales. La transmisión de los conocimientos con calidad y la sublimación del ser humano con el arte, le dan sentido al vivir como humanos. ¿Qué se puede esperar de quienes, en los órganos legislativos y ejecutivos, es manifiesta su inhumanidad? Los mecenas del renacimiento ahora han sido cambiados por una sociedad que sabe el placer que proporciona toda obra de arte y que el mensaje de los artistas tiene que ser apoyado y descubierto por las nuevas generaciones, para que surjan nuevos y mejores políticos y artistas. De nada sirve vivir sin cultura.

Había una vez una joven muy pobre que vendía flores en calle, cuando dos caballeros se acercaron para entablar conversación, se percataron de que necesitaba vender sus flores para tener apenas para comer. En un acto de generosidad uno de ellos no sólo le compró las flores, sino que se las regaló con profundo respeto haciéndola sentir feliz. El día siguiente, los caballeros no encontraron en su lugar habitual a la vendedora de flores y, sabiendo que su situación precaria no le permitía ausentarse preguntó: "¿Y de qué vive?" y le contestó: "De la flor".

El arte y el amor son el regalo más grande del hombre, eleva el espíritu y sublima sus emociones básicas y cultiva el sentido de ser más sensibles a las cosas buenas de la vida, da la paz y la vitalidad a la mente humana, nos pone por encima del reino animal, da libertad al espíritu del hombre y verdadera alegría de la vida. Son graves los daños causados por la concentración del poder en un solo hombre. Quitar el dinero para estas áreas es destruir al país.