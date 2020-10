Se pospone duelo 'Pats' vs. KC

La NFL aplazó el partido de esta semana entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los campeones Jefes de Kansas City luego de resultados positivos de coronavirus en ambos equipos. ESPN reportó ayer que el quarterback de los Patriotas Cam Newton está entre los infectados.

La NFL dijo que el partido, originalmente programado para las 15:25 hora de hoy (tiempo del centro de México), se jugará el lunes o el martes. La liga dijo que la decisión se produjo luego de "pruebas positivas de COVID-19 en ambos equipos". Los Patriotas confirmaron que un jugador había dado positivo, pero no revelaron el nombre.

Es el segundo partido de este fin de semana afectado por la pandemia. El duelo entre Pittsburgh y Tennessee fue aplazado debido a casos en los Titanes. Se jugará ahora el 25 de octubre.

Los Patriotas habían planeado volar a Kansas City el sábado por la tarde. En lugar de ello, los jugadores fueron instruidos a esperar nueva información. El equipo dijo que el jugador que dio positivo se declaró en cuarentena y que los jugadores, entrenadores y otros que estuvieron en contacto con él se sometieron a pruebas el sábado por la mañana y dieron negativo.

Los Bills de Buffalo buscan esta temporada su primer título divisional desde que Jim Kelly los llevó a la cima del Este de la AFC en 1995. Hasta el momento, el mariscal de campo Josh Allen está haciendo cosas que no se veían en el este de Nueva York precisamente desde Kelly.

Allen es el primer jugador de los Bills con al menos 10 touchdowns (12) en los primeros tres juegos de la campaña desde Kelly, suficiente para que Buffalo presuma la tercera mejor ofensiva de toda la NFL.

El arsenal de Buffalo podría estar en exhibición hoy en Las Vegas, ante unos Raiders que han permitido 30 puntos en promedio, aunque su principal flaqueza es defender la carrera, justo el punto más débil del ataque de los Bills.

Los Raiders buscan su segundo triunfo consecutivo en su nuevo estadio de 2 mil millones de dólares, pero necesitarán encontrar la manera de defender mejor en tercer down, donde son el 26to lugar de la NFL, situación en la que Allen ha dejado en claro que no perdona.

Luego de sufrir su primera derrota de la temporada el pasado lunes ante los Jefes, los Cuervos de Baltimore intentarán regresar a la senda de la victoria cuando visiten a Washington, que tiene marca de 1-2.

En otro duelo de hoy, los Bucaneros de Tom Brady buscarán su tercera victoria en fila cuando reciban a los Cargadores de Los Ángeles.

Tampa (2-1) se encuentra sorpresivamente como líder de la división Sur de la Conferencia Nacional, sobre Santos y Panteras, que tienen marca de 1-2.

Programación semana 4