Su Salud Bucal

ODONTOLOGÍA A TRAVÉS DEL TIEMPO

En este artículo les platicaré sobre un paciente, lo cual pueden ser "muchos" pacientes, son aquellos que oscilan en las edades aproximadamente de 55 en adelante, ¿por qué ellos? Porque a manera de ver la odontología cambio, claro que esto también depende mucho de varios factores. La Odontología como ciencia, es relativamente joven, data del siglo XVIII y XIX, con anterioridad a esta fecha, desde hace 4000 años, se han atendido toda clase de problemas odontológicos, de Historia les hablaré en otra ocasión. Lo que este artículo me interesa dejar en claro, la importancia que al paso del tiempo los profesionales de la salud les dan a los órganos dentarios, como siempre insisto muy importantes para el ser integral, por toda la conexión que esta conlleva. Las personas adultas, y muy adultas, les tocaron tratamientos mutiladores, si había caries profunda, lo más sencillo era la extracción, sin explicarle a los pacientes lo que conlleva de no efectuar otro tipo de tratamiento. En las universidades no ensañaban "mínima invasión", al contrario, el lema era, "extensión por prevención". Al ser la caries una infección, había que mutilar, y esta caries, infectaba, y causaba abscesos y podría tener problemas a nivel de todos los sistemas. Con el tiempo las nuevas generaciones, con diferentes tratamientos, como endodoncia, periodoncia, implantes, rehabilitación, etc. hemos conseguido que las personas tengan casi toda su dentadura. Pero sobre todo con "prevención" esta es la más importante, prevención de tener la higiene adecuada, no comer carbohidratos, azucares y harina entre comidas y si lo hace tener de nuevo la higiene dental, revisar si padece de problemas de articulación temporomandibular, o que apriete o rechine dientes, esto es lo más común de lo que se imagina, en el artículo anterior les informaba, que este puede ser causado por estrés, por malposiciones dentarias, o hábitos para funcionales. De nuevo regreso a tiempo de los adultos actuales, resulta que fuimos atendidos por los odontólogos antiguos, cuando éramos niños, y fuimos mutilados, así mismo no conocían lo que era el biofilm, o placa dentobacteriana, tan importante para no dañar los dientes. Las obturaciones o coronas que nos colocaban eran mutilantes, o simplemente extraían los dientes. Además, este deterioro dejo muy débiles los órganos dentarios de muchas personas, es muy bonito observar pacientes adultos mayores, con sus dientes sanos. Recuerde que ya no es cierto "cuando sea grande" usaré prótesis total. Pero si depende mucho de usted, que se atienda a tiempo, que tenga todos los cuidados necesarios de prevención , higiene bucal e higiene de estrés para no padecer fracturas, o molestias musculares. La caries dental, a pesar de contar con muchos odontólogos preparados, calificados, sigue siendo la enfermedad número uno, nos duele a pesar de estar día a día explicándolo, continúe siéndolo. Por lo pronto en esta pandemia, los odontólogos estamos atendiendo con toda la seguridad que nos indica la Norma 013/2015, verifique y tenga la tranquilidad, que con el Odontólogo no se contagiara de ninguna enfermedad. Consulte a un Odontólogo, filial a un Colegio de Cirujanos Dentistas, y de preferencia certificado.