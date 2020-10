Foto: Cortesía

Premio Estatal del Deporte

A través del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, el gobierno estatal convoca a atletas y entrenadores al Premio Estatal del Deporte Coahuila 2020. El INEDEC recalcó que pese a la pandemia, los deportistas, entrenadores y padres de familia, es decir, toda la comunidad deportiva, se ha tenido que adaptar a nuevas estrategias para no parar sus entrenamientos". El INEDEC ha hecho lo necesario para que a través de diversas plataformas, del uso de las tecnologías, se pueda llegar con entrenamientos y programas de activación física para abarcar a toda la población. Recalcó que hasta ahora no han permitido las competencias, pero este tiempo se ha aprovechado para hacer trabajo metodológico, para cuando se permita regresar, no se empiece desde cero.

Siete mastógrafos más

En próximos días, Durango contará con siete mastógrafos nuevos, tecnología de punta menos invasiva y dolorosa, anunció el gobernador José Rosas Aispuro Torres, en el marco del mes dedicado a la prevención del cáncer de mama. "En Durango vamos a seguir invirtiendo en equipamiento de alta tecnología, por eso a partir de la próxima semana, vamos a tener más mastógrafos, los cuales van a sustituir a los aparatos que ya no están dando resultados", aseguró el mandatario al reiterar a toda la ciudadanía la importancia de la prevención del cáncer de mama. Detalló que estas nuevas adquisiciones estarán de manera fija en los diferentes centros de salud y hospitales de la entidad.

DURANGO