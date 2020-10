Donald Trump regresa a la Casa Blanca tras ser hospitalizado por COVID-19

Luego de que se compartiera que Donald Trump permanecía hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed tras contraer COVID-19, este sábado por la tarde el presidente de Estados Unidos regresó a la Casa Blanca.

Mediante un video en sus redes sociales agradeció al equipo médico del centro de salud que lo cuidó durante las últimas 24 horas y compartió su actual estado de salud.

"Regresé, no me sentía bien, me siento mucho mejor ahora, estamos trabajando para regresar completamente. Tuve que regresar para aún tenemos que 'hacer a América asombrosa otra vez', lo hemos hecho muy bien, pero aún tenemos pasos por tomar", mencionó.

Además deseó terminar de manera correcta su campaña hacia las elecciones del próximo mes de noviembre en las que buscará reelegirse como presidente.

"Esto es algo que le ha pasado a miles de personas alrededor del mundo, estoy luchando contra esto no solamente por los Estados Unidos sino por el mundo entero", compartió.