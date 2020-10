Con su ayuda, me siento bien: Trump a médicos y enfermeras

El gobernante recalcó: "Los médicos, enfermeras y TODOS en el GRAN Centro Médico Walter Reed, y otros de instituciones igualmente increíbles que se han unido a ellos, son INCREÍBLES !!! Se ha logrado un tremendo progreso en los últimos 6 meses en la lucha contra esta PLAGA. ¡Con su ayuda, me siento bien!".

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!