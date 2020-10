Quarterback de los Patriotas da positivo a COVID-19

El jugador fue dado de baja del viaje rumbo a Kansas City, donde se realizará uno de los partidos más atractivos de este fin de semana, pues se enfrentan dos de los últimos equipos campeones del Super Bowl.

Medios locales revelan que el equipo de Nueva Inglaterra no haría el viaje a las 13:00 hora local, ya que están a la espera de tener más resultados.

Statement from the New England Patriots. pic.twitter.com/eSTUukh5vl