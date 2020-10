Noelia es vetada de Univisión por culpa de Sarita

A un año del fallecimiento de José José, la polémica sobre su muerte sigue viva, esta vez fue por los daños colaterales que produjo la lucha entre los hijos del "Príncipe de la Canción", que involucra a la cantante Noelia, de quien se señala que fue vetada por Univisión.

Como bien se recuerda, durante el peregrinaje de José Joel y Marysol, quienes no lograban situar el cuerpo de su padre, el empresario Jorge Reynoso intervino para que por fin pudieran dar con el paradero y el encuentro con Sarita Sosa.

Esto trajo como consecuencia que Jorge se enemistara con personas y medios de comunicación en Miami; incluso, la cadena Univisión vetó a Noelia, su esposa.

Así lo afirmó el empresario a Ventaneando: "me aventé no sabes cuánta cantidad de enemigos. La gente no tiene idea de todos los pleitos que yo tuve".

La consecuencia, aseveró, "fue el veto de Univisión a Noelia. La empresa tiene prohibido poner su imagen".