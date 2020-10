El cepillado consciente de dientes

El cuidado dental debe inculcarse desde pequeños, no verlo como un juego y darle el tratamiento adecuado para evitar pérdida de piezas a temprana edad, así como problemas de mordida, musculares o estéticos. Todo empieza en la boca, pues es la zona donde más se acumulan bacterias resalta el Doctor José Guerrero.

Enfatiza en limitar el consumo de azúcar, principal fuente de la aparición de caries, además que desgastan el esmalte. En el caso de los dulces, helados, jugos o refrescos entre comidas es importante cepillarse inmediatamente después. Por su puesto lavar los dientes tres veces al día y sobre todo no brincarse la limpieza en la noche antes de dormir, precisamente porque es cuando actúan los gérmenes.

El cepillado también debe ser consciente, no solo pasar el cepillo. Sí exhortarlos a que lo hagan ellos solos pero orientarlos a que lleguen hasta las muelas, todas las zonas internas de los dientes y no solo el frente. En estos días donde hay más tiempo, el especialista recomienda también ayudarlos a pasar el hilo y aplicar un enjuague bucal, eso sí productos para niños porque son dosis específicas de flúor adecuadas a su edad, que no perjudican su salud. Lo mismo el cepillo debe buscarse uno de cerdas planas, estar pendiente de cambiarlo cada dos meses y no llevarlo a la ducha.

Durante el día que prevalezca la hidratación con agua para evitar la sequedad bucal, ya que la saliva ayuda a limpiar los dientes. Una dieta saludable es un gran aliado de una boca sana, no solo evitar alimentos azucarados sino consumir los que fortalezcan los dientes como los lácteos, frutas y verduras.

Las revisiones con el dentista se sugiere sea cada seis meses para controlar la posición de los dientes, la caída de los de leche y la salida de los definitivos. También para comprobar si hubiese caries o aplicar selladores para minimizar su aparición.