'La gente quiere que expresidentes vayan a la cárcel'

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, consideró que es muy importante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a declarar constitucional la consulta para decidir si se enjuicia a cinco expresidentes de México, que van desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

"Importantísima la decisión de la Corte, los leguleyos, los tinterillos han dicho que queremos votar la ley, que si hay delitos que se proceda, que es una violación de derechos humanos de los inocentes expresidentes, ninguna cosa de esas. Es una decisión democrática, legítima, que el pueblo debe determinar primero en un juicio popular claro, contundente de la si la gente quiere que se investigue y en su caso se proceda contra los expresidentes desde Salinas a Peña, pasando por el comandante 'Borolas', alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa", dijo.

En su visita a La Laguna, el legislador mencionó que por primera vez en décadas y tras una cerrada votación por parte de los ministros, el máximo tribunal constitucional del país "está decidiendo con su criterio" y por lo tanto, "habrá algunas que nos de la razón y habrá otras que no no las de, yo no tengo la menor duda de eso, cualquiera que diga que es dueño de la Corte, falta al respeto ala corte y falta al respeto a la inteligencia de la gente porque está claro esa situación". Añadió que basta ver la postura de los ministros respecto a que reformularon la pregunta que había planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "A mí no me satisface para nada, pero la gente sabe que si vota así es que se va a enjuiciar a los expresidentes", apuntó.

El diputado agregó que para el enjuiciamiento de los expresidentes la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero no es el problema sino el Poder Judicial.

"El problema son los jueces para decirlo con su nombre, si nosotros hubiésemos procedido penalmente, se han metido muchas denuncias contra los expresidentes por décadas y son intocables, no es la Fiscalía, la Fiscalía está a la altura, Gertz es un extraordinario compañero, es un fiscal independiente, fuimos diputados juntos 2009-2012, es un hombre integérrimo, muy serio", afirmó.

Fernández Noroña indicó que es importante que la consulta pública se realice en el marco de las elecciones del próximo 6 de junio de 2021 pues ello convocaría a una participación extraordinaria además de que no generaría un gasto adicional pues solamente se sumaría una papeleta con la pregunta formulada por la SCJN. Sentenció que "sería una barbaridad", si la consulta ciudadana se lleva a cabo en agosto porque entonces sí tendría un costo millonario.

"La gente quiere que los expresidentes se vayan a la cárcel y regresen lo robado, eso es la verdad. Políticamente para el país es extremadamente importante, es un parteaguas porque por primera vez el pueblo va a decidir, va a hacer un juicio de sus expresidentes, todos sabemos cuál es ese juicio pero tiene que explicitarse para que no digan que es persecución política, tiene que hacerse claro para que no digan que es venganza. Bueno, el comandante "Borolas" ahí se está tirando al piso que lo persiguen, nadie lo persigue ¡hombre!, lo persiguen sus crímenes, es un candidato fuertísimo para ir a la cárcel al igual que Peña", apuntó.

Al preguntarle al diputado a cuál de los expresidentes enjuiciaría primero, contestó: "a todos, yo creo que van parejitos, van en combo los cabrones, son criminales peligrosos. Miren, yo les digo una cosa, les adelanto, les recuerdo, a Al Capone no lo metieron a la cárcel por mafioso, lo metieron a la cárcel porque no pagaba impuestos, yo estoy seguro que ninguno paga, por ejemplo, ahí puedes proceder parejito".