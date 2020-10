Durango, sin fecha para regreso a clases

El Gobierno del estado de Durango no tiene fecha para el regreso a clases presenciales, dijo José Rosas Aispuro Torres, quien además aseguró que se coordinará con el Gobierno de Coahuila cuando las condiciones lo permitan.

"En cuanto al regreso a clases estamos muy coordinados primeramente con Coahuila y cuando se tome la decisión y que haya condiciones sanitarias para regresar, lo haremos de manera conjunta. Ahorita no hay fecha pues la evolución del virus es impredecible y en este momento todavía tenemos un número de contagios altos", dijo el gobernador de Durango.

La entidad tiene 410 mil estudiantes de educación básica, quienes el pasado 24 de agosto iniciaron el Ciclo Escolar 2020-2020 con 190 días de clase en su modalidad virtual utilizando el avance de las tecnologías de la información y conocimiento del aprendizaje digital.

Estos más de 400 mil estudiantes corresponden a la educación básica, que contempla la inicial, especial, preescolar, primaria en sus tres modalidades: general indígena y Conafe, así como secundaria en sus modalidades: general Estatal, técnica y telesecundaria.

De La Laguna de Durango son 175 mil alumnos de educación básica; no obstante, muchos de ellos no han podido durante la pandemia tener acceso a la educación a distancia ante la falta de herramientas como televisión, computadora o internet. Muchos no tienen acceso ni a un equipo móvil para ingresar a WhatsApp y establecer contacto con sus maestros.

El pasado lunes, Durango arrancó con el semáforo epidemiológico en amarillo así como otros 15 estados, entre ellos Coahuila.

El semáforo en amarillo significa que todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 y el espacio público abierto se abre de forma regular, mientras que los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.

Ayer el gobernador confirmó que todavía no se tienen las condiciones para que los alumnos regresen a clases debido a que aún no se cuenta con una vacuna contra el COVID-19 y solo se pueden seguir las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos, la sana distancia y quedarse en casa, principalmente.