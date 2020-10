Hay suficientes vacunas contra la influenza: Aispuro

El gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que su Administración busca evitar entre la población cuadros clínicos complicados que involucren enfermedades como la influenza y el COVID-19, razón por la cual se cuenta con suficientes vacunas contra la influenza estacional.

Lo anterior lo dio a conocer durante el arranque de la vacunación contra la influenza estacional realizado afuera del Museo Acertijo de Gómez Palacio, a donde acudieron autoridades estatales y municipales de Gómez Palacio y Lerdo.

"Tenemos que tomar medidas preventivas para que no se vaya a juntar el tema del problema de la influenza con el del COVID-19 y de manera preventiva lanzamos este programa con más anticipación. Tenemos en el estado un promedio de 500 mil vacunas disponibles entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y la Secretaría de Salud, entonces cualquier persona puede ir a cualquier clínica de las tres instituciones y no importa si no es derechohabiente, a que le puedan aplicar la vacuna", mencionó el gobernador. Comentó que de haber necesidad de que se requieran más vacunas, van a poder disponer de ellas.

Recordó que si bien es cierto que la cantidad de contagios ha bajado, la pandemia sigue siendo todavía un motivo de preocupación, por lo que lo que pide a la sociedad que se siga cuidando y que no se piense o se considere que este tema ya está superado, ya que al día de hoy no existe una vacuna para ello.

"La única forma de evitar esta enfermedad es usar el cubrebocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos y todos los aspectos que ya la sociedad sabe que debe de realizar como medida preventiva", concluyó Aispuro.