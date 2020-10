Acelera tu metabolismo

Hacer ejercicio es una de las mejores cosas que puedes llevar a cabo, y no sólo por verte bien o bajar de peso, sino incluso para tu salud; sin embargo, existen personas que, por una u otra razón, están imposibilitados para realizar una actividad física. Es por eso que el día de hoy tenemos un tema que seguramente te interesará mucho, el hecho de acelerar tu metabolismo sin necesidad de ir al gimnasio.

Mientras más rápido sea nuestro metabolismo, más calorías seremos capaces de quemar y por tanto, bajaremos de peso, teniendo una mejor salud y autoestima. Hemos recopilado alimentos y hábitos que te ayudarán a hacerlo sin necesidad de hacer ejercicio.

Se ha comprobado que los alimentos picantes, aumentan el metabolismo de manera considerable, pues además de ser ricos en vitaminas, facilitan el proceso de digestión.

Según Kian Ameli de Concord, de California propietario de Momentum fitness, tomar dos vasos de agua helada o con hielo en ayunas puede acelerar tu metabolismo en un 50%, debido a que el cuerpo quema más calorías al tener que calentar el agua ingerida de acuerdo a la temperatura corporal.

Al igual que los pimientos, esta canela contiene vitaminas A, C y minerales esenciales, además es aceleradora del metabolismo por excelencia. La puedes agregar a tus verduras, ensaladas y sopa, solo con moderación ya que es ¡muy picante!

Este tipo de pescado es una excelente fuente de omega 3 y ácidos grasos, los que ayuda a eliminar grasa y además, mejorar tu humor. Lo puedes consumir a la hora de la cena con verduras asadas o a la hora de la comida con un poco de arroz integral y verduras.

Es muy sencillo, intenta dormir entre 6 y 8 horas. Cuando no descansas de manera adecuada no solo sientes más hambre, sino que tienes la necesidad de comer más calorías; además y por si fuera poco, el no dormir ralentiza el metabolismo de manera importante.

Se dice que el apio contiene calorías negativas, pues utilizas más calorías para digerirlo que las que realmente estás consumiendo.

Sí, es una realidad: diversos estudios han comprobado que un desayuno de calidad acelera el metabolismo. ¿Estás seguro de que prefieres hacer otras cosas antes de desayunar?

La canela es una especie conocida por su poder para acelerar el metabolismo, además de que le puede dar un sabor delicioso a tu café, smoothies o snacks. ¡Bendita canela!

La proteína y el calcio son nutrientes que hacen maravillas por el metabolismo. El yogurt griego contiene el doble de proteína que el yogurt regular, y es una gran fuente de calcio. Pruébalo con un poco de canela y ¡harás maravillas!

No es sólo una excelente fuente de antioxidantes, pues varios estudios han comprobado que es un gran acelerador del metabolismo. Además es un alimento libre de calorías y puedes consumir todo el que quieras.