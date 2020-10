Pese a adversidades, José no deja de 'echarle ganas'

Aun cuando la vida lo puso a prueba con un lamentable accidente que lo llevó a perder sus brazos, José Cabrales Moreno, un lagunero que busca superarse, ayuda al tránsito de la ciudad de Torreón según sus posibilidades, actividad con la que además se gana la vida.

En entrevista con El Siglo de Torreón, José comentó que hace años se dedicaba a laborar como albañil, lamentablemente el infortunio que sufrió lo llevó a buscar otras opciones para trabajar.

Según palabras de José el accidente se derivó de una falla con unos cables eléctricos mientras trabajaba aún como albañil, lo que ocasionó que sus brazos se quemaran y que eventualmente tuvieran que ser amputados.

De éste hecho Cabrales Moreno señala que "está vivo de milagro", pues los médicos que lo atendieron le dijeron que el incidente pudo costarle la vida.

Desde entonces José se ha dedicado a diversos trabajos, como lo es prestar sus servicios a los laguneros para ayudar con el tránsito en diversos sectores de la ciudad como el Centro y Torreón Jardín, ayudado por los conocimiento básicos de vialidad que posee.

Gracias a éste servicio y el apoyo de los laguneros, José se gana la vida de manera honrada, respetando la labor de los agentes de vialidad con quienes asegura que nunca ha tenido ningún problema, además de llevarse bien con ellos.

"A veces no tengo que comer y así pues se me hace más sencillo, porque no me gusta andar pidiendo, tengo que hacer primero algo para que la gente vea que le hecho ganas", enfatizó Cabrales Moreno.

Asimismo, José dedica un mensaje de ánimo para todos aquellos que viven dificultades o que padecen alguna discapacidad.

"A ellos hay que echarles ánimo, necesitamos acercarnos a ellos y preguntarles qué les pasa. A mí me querían dejar así en la casa tirado, pero el doctor dijo que no, que debía caminar. Le doy gracias a Dios y a los doctores que me atendieron".

Por otra parte José cuenta con satisfacción que antes de sufrir el accidente que lo dejó sin brazos, pudo construir y regalarle una casa a su madre, quien falleció años atrás.