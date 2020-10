Shia LaBeouf es acusado de agresión y robo

Shia LaBeouf fue acusado de delitos menores por agresión y robo.

Los fiscales alegan que el actor, de 34 años, peleó con un hombre llamado Tyler Murphy y se llevó su sombrero, de acuerdo con una denuncia penal obtenida por The Associated Press el jueves del fiscal de Los Angeles.

Los cargos fueron presentados el 24 de septiembre por el incidente ocurrido el 12 de junio.

Un representante de LaBeouf no respondió de momento a un correo electrónico enviado para conocer su postura.

LaBeouf, quien se volvió famoso cuando era adolescente en el programa de Disney Channel show Even Stevens, es conocido por sus papeles en Transformers de 2007, Indiana Jones and the Crystal Skull (Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal) de 2008 y Honey Boy (Honey Boy: un niño encantado), del año pasado, una película sobre su relación con su padre en la que también es guionista.

El actor ha tenido varios roces con la ley durante su carrera, incluyendo un arresto en Nueva York en 2017 por estar ebrio en la vía pública y una conducta desordenada que fue registrada en un video de livestream. La corte ordenó que fuera ha rehabilitación por ese incidente.

Shia LaBeouf nació en Los Ángeles, California, el 11 de junio de 1986, siendo el hijo único de Shayna (nacida Saide), una bailarina que se volvió artista visual y diseñadora de joyería, y de Jeffrey Craig LaBeouf, un veterano de la Guerra de Vietnam que "iba a la deriva" de trabajo en trabajo, personificando a un mimo y un payaso de rodeo en un circo; su abuelo materno, que compartió su primer nombre, fue un comediante que trabajó en el Borscht Belt de las montañas Catskill, y su abuela era una poeta drogadicta beatnik y lesbiana que se asoció con Allen Ginsberg.

El nombre "Shia" es 'regalo de Dios' en hebreo y el apellido LaBeouf deriva de "Le Boeuf", apellido francés que significa 'el buey'.

Shia ha dicho que viene de "cinco generaciones de artistas" y estaba "actuando cuando salió de la matriz".

Su padre es un cajún (descrito en una ocasión por LaBeouf como un "Ragin' Cajun") y su madre nacida en Nueva York es judía, fue criado en la religión judía y tuvo un Bar Mitzvah.

El padre de Shia cultivaba cannabis, y los dos fumaron marihuana cuando Shia tenía 10 años. También ha afirmado que su padre estuvo "drogado" durante su niñez.