Sin apoyo, medidas serán 'insuficientes'

El secretario del Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda, afirmó que pese a los esfuerzos de las autoridades municipales y estatales por extender la vigilancia sanitaria en comercios de La Laguna, todo ello será "insuficiente" si no se tiene la colaboración efectiva de los administradores de los diversos giros, especialmente los del sector restaurantero y bares.

Se refirió a las acciones de vigilancia especial en protocolos sanitarios que se anunciaron el lunes pasado luego del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, mismas en las que incluso el gobernador Miguel Riquelme destacó como "necesarias" pese a los niveles de hospitalización y decesos por COVID-19 que se registran en la región.

"Lo más importante es que lo que esté abierto en las tres fases de apertura que ya han dado se haga con responsabilidad y compromiso, de nada nos sirve poner aforos si no los cumplen, es importante cumplir con los protocolos, es importante cumplir con los aforos, porque esto nos detiene aunque no sean las más las actividades económicas que falten por aperturar, pero sí depende de las que ya están abiertas y se hagan con responsabilidad y compromiso de a quienes les corresponde hacerlo, digo porque al final del día no completaríamos con todo el personal, tanto las autoridades sanitarias, municipales y estatales como para estar vigilando a todo el comercio, todos los restaurantes, toda la industria, en todo momento y en todo lugar".

Cepeda confirmó que disponen desde la presente semana de un mayor número y mejor coordinación en cuanto a inspectores en áreas comerciales y de entretenimiento, pero reiteró el llamado a que los propietarios y ciudadanos en general "sepan que la pandemia sigue".

Dijo que el trabajo se permitirá en la medida de lo posible y siempre como prioridad, aunque en todo momento se debe tomar en cuenta la prevención mediante el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, de la distancia social y de evitar aglomeraciones en cualquier sitio público o privado.

"Ahorita las solicitudes más francas o más apremiantes que ahorita nos lo han hecho saber es aumentar los aforos, entonces más que incluso algunas de las actividades que nos faltan por abrir, entonces lo podemos hacer en la medida en la que están ya aperturados, se hagan con ese sentido de responsabilidad".

Cepeda recordó que los aforos máximos que se permiten en salones de eventos en La Laguna son de 150 personas y con todas las medidas de seguridad, además de que la operación de restaurantes bar y bares en la región sigue con hora de cierre a las 01:00 horas de la mañana, por lo que debe dejar de prestarse el servicio a la medianoche, esto sin ninguna excepción.

Fue el pasado lunes que el Subcomité Técnico de La Laguna informó que se habían estado detectando algunos casos de incumplimiento sanitario entre negocios de la región, para evitar nuevos contagios y repuntes en niveles de hospitalización y muertes, se acordó una "ampliación" de los operativos de vigilancia y se advirtió de sanciones a quienes incumplan.