Desea familia Obama 'pronta recuperación' a Trump de COVID-19

"Michelle (esposa de Obama) y yo, esperamos que el presidente, la primera dama y todos aquellos afectados por el coronavirus en todo el país, estén teniendo el cuidado que necesitan y estén en camino de una rápida recuperación", escribió Obama en su cuenta de Twitter.

"Obviamente, estamos en una gran batalla política ahora, y mientras hay tanto en juego, recordemos que todos somos americanos. Todos somos seres humanos. Y queremos que todos tengan salud, sin importar nuestro partido", continuó el expresidente.

Asimismo, también trascendió que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió deseos de pronta recuperación a Donald Trump, según una agencia oficial surcoreana.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery.