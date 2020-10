Aislinn Derbez no quería terminar su matrimonio con Mauricio Ochmann

Luego de que la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tomara casi a todos por sorpresa, el actor Eugenio Derbez reconoce que el viaje que hicieron en familia, para la serie De viaje con los Derbez, aceleró el fin del matrimonio de la pareja.

En entrevista para Suelta la Sopa, Eugenio confesó que por momentos tuvo dudas sobre si hacer o no la serie en la que participaron todos los integrante de la familia, y admitió que en esa experiencia, inició el deterioro de la relación de su hija Aislinn con Mauricio.

"Ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos fue muy fuerte; fue muy buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias, de ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación de Aislinn con Mau".

Derbez comentó que ese tema lo ha platicado con su hija, sin embargo ella cree que aunque no se hubiera realizado dicho viaje, la separación habría ocurrido.

"Fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, sí hubiéramos acabado separados tarde o temprano ...".

Eugenio considera que tal vez esa experiencia en familia sólo aceleró la separación, la cual, por cierto, fue decisión de Ochmann, porque Aislinn no quería.

"Fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante, yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con haber hecho esta idea, este viaje, pero a final de cuentas creo que fue una buena idea, lo que tenía que suceder en cinco años, quizás sucedió en uno", expresó.

"Pasó por esta etapa dolorosa… porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo 'ok, la respeto', y ha trabajado mucho en ella, y hoy en día la veo muy contenta, muy feliz".

A pesar de la separación como pareja, Aislinn y Mauricio no han dejado de hacer equipo por su hija Kailani, en una charla que Ochmann tuvo en el programa Despierta América, enfatizó que todos los días habla con ella, y que tienen una relación muy buena.

"Las relaciones a veces son cíclicas mutan, se transforman, yo la verdad es que con Ais hablo todos los días, tenemos una relación muy linda hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna y estamos en contacto todos los días, entonces todo bien, todo caminando".