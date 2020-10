Aseguran que 'Checo' Pérez es la primera opción de Red Bull

Tras la anunciada salida de Sergio Pérez de la escudería de Racing Point, medios italianos aseguran que el piloto es la primera opción para Red Bull.

Ante la buena actuación que hizo el mexicano en el Gran Premio de Rusia, la prensa europea lo colocó en la órbita del equipo en el cual también compite el neerlandés Max Verstappen de 23 años.

Según Gazzetta dello Sport, los Red no están conformes con el trabajo de su segundo piloto, Alexander Albon, y en su academia tampoco hay un elemento que pueda ser el coequipero que necesita Verstappen.

“Por primera vez, Red Bull quiere salir a pescar fuera de sus propios establos, donde actualmente no hay pilotos preparados para el gran salto. El regreso de Pierre Gasly, ganador de la Moza en el Alpha Tauri, no es una opción. Dietrich Mateschitz tiene planes ambiciosos para el equipo B y no puede ignorar a Gasly”, publicó el medio impreso.

Además, el diario señaló que el piloto originario de Guadalajara es la primera opción para Red Bull, ya que Nico Hulkenberg es otra de las opciones.