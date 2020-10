Joe Biden y su esposa dan negativo en prueba de COVID-19

Cabe recordar que Biden y Jill se sometieron a la prueba luego de estar en contacto en el primer debate rumbo a las elecciones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien dio positivo al virus.

“El vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron hoy a la prueba de PCR para COVID-19, y COVID-19 no fue detectado”, señaló el médico Kevin O’Connor, en un comunicado difundido por la campaña electoral del demócrata.

El mismo Biden, de 77 años, confirmó en Twitter el resultado: “Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID”.

“Gracias a todos por sus mensajes de preocupación”, agregó el aspirante demócrata, quien aprovechó para deslizar una crítica a Trump, quien lo cuestionó durante el debate del martes por llevar todo el tiempo cobertor facial en los actos públicos.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.