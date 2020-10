Verónica Rivera

El youtuber, Pancho Estrada, visitó ayer Torreón para ofrecer un show en un restaurante bar de la avenida Morelos y de paso conocer la región.

Estrada tuvo su primera vez con el público y hoy puede decir que le gustó ya que fue muy bien recibido por los habitantes de Torreón.

Antes de ofrecer su espectáculo, el cual contó con un 30 por ciento de capacidad, lo permitido en estos días a raíz de la pandemia de COVID-19, platicó con El Siglo de Torreón.

Estrada comentó que le gustó mucho La Laguna de Coahuila y espera conocer pronto la parte de Durango.

"Llegué y me fui a conocer el Cerro y el Cristo de las Noas, me tomé la selfie del recuerdo y luego anduvimos conociendo otras partes de Torreón. Me encantó, son bien camaradas los laguneros".

El oriundo de Culiacán, quien lleva cinco años de standupero, informó que no pudo comer las típicas gorditas locales, pero sí probó unos tortillones.

"Estaban muy buenos, comí uno de frijoles con carne deshebrada", destacó.

Pancho comentó que se dio cuenta de su talento cómico en la adolescencia ya que era el típico "carrillento" del salón.

Pancho, quien cuenta con una gran cantidad de seguidores en Facebook y YouTube, dijo que al igual que muchos miembros del standup ha tenido que enfrentar críticas negativas por algunos de sus ácidos comentarios. "Todo el tiempo la raza va a comentar algo negativo, en mi caso por mi manera de expresarme siempre me han tirado desde que empecé, pero pues uno aprende a lidiar con eso y simplemente no le haces caso".