Ceguera ¿prevenible?

De cada 10 personas que padecen ceguera, ocho podrían haberse curado (o la habrían prevenido) si hubieran visitado a tiempo al oftalmólogo, alerta Valeria Sánchez Huerta, directora médica de APEC Hospital de la Ceguera.

"El principal padecimiento que provoca la ceguera es la catarata: un mal reversible. Los no reversibles son glaucoma y degeneración macular ocasionada por la edad. Son patologías que no duelen y no avisan, ya que no hay molestias, sino que se presentan gradualmente. Por eso, la gente las deja pasar y no acuden con el especialista. Incluso, muchos justifican la pérdida de visión con la edad, pero no es normal", asevera.

FACTORES DE RIESGO

En nuestro país, cerca de 350 mil individuos tienen cataratas, siendo la cirugía la única solución para esta afección del cristalino. "Hay que estar atentos ante cualquier alteración de la visión. Por ejemplo, si ves borroso o doble, acude con el especialista. Si la catarata es tratada desde un principio, puede corregirse con el uso de lentes. Es importante señalar que esta enfermedad se desarrolla de manera paulatina. Poco a poco, pierdes la visión.

"La catarata tiene lugar cuando el lente natural del ojo pierde su elasticidad y claridad. Se ve opaco, como si el ojo estuviera empañado, y eso afecta de manera drástica la calidad de vida de los pacientes", puntualiza en entrevista la oftalmóloga de alta especialidad.

Otro de los padecimientos que te pueden dejar ciego es el glaucoma. Consiste en una lesión en el nervio óptico y, por ende, cada célula que se lastima no se recupera. "El 90% de los casos de glaucoma es provocado por la presión alta ocular, que es la acumulación del líquido (humor acuoso) que se encuentra dentro del ojo. Al no poder drenarse correctamente, aumenta la presión", explica.

Por otro lado está la degeneración macular, la cual ocasiona visión borrosa ya que se adelgaza la mácula, que es la parte de la retina que permite gozar de una visión clara. Dicho trastorno ocular puede sufrirse, de acuerdo con la Clínica Mayo, al ser mayor de 50 años, ser de origen caucásico, por herencia, tabaquismo, obesidad o si cuentas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares.