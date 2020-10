Morenistas en Gómez Palacio se deslindan de anuncios de Delgado

La campaña a favor de Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, llegó a Gómez Palacio. En vialidades principales destaca la gran cantidad de espectaculares contratados para promover su candidatura. El costo de estos oscila entre 18 y 20 mil pesos cada uno.

Actualmente, ninguno de los principales militantes de Morena en Gómez Palacio se ha adjudicado la contratación de estos espectaculares puesto que se han ocupado prácticamente todos los del periférico y también hay en el bulevar Miguel Alemán.

Al igual que en el resto de los municipios de Durango, en Gómez Palacio no están bien definidas las dirigencias de Morena, por lo que existen diferentes grupos al interior de este partido y no hay una línea que sigan todos sus militantes, a diferencia de otros institutos políticos, por lo que suele haber conflictos internos y desacuerdos en cuanto a los liderazgos.

El morenista Jorge Valenzuela Hernández, presidente de la organización Redes Ciudadanas, aseguró que todos los espectaculares fueron pagados con recursos del Ayuntamiento de Gómez Palacio. "Yo lo sé de muy buena fuente y si no, que me desmientan. Esos los pagó el Ayuntamiento por instrucciones de la alcaldesa Marina Vitela porque ese es su 'gallo' de ellos, de los que están en el poder", expresó Valenzuela y aseguró que en su caso no apoyará a Delgado en esta ocasión.

Como parte de su campaña, Mario Delgado podría visitar Gómez Palacio próximamente y ayer se mencionó que el día de hoy estaría probablemente en la capital duranguense.

Otro candidato a la dirigencia nacional de Morena que también pudiera hacerse presente en Gómez Palacio es el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

Fue el pasado miércoles que 37 diputados federales de Morena exigieron a su coordinador parlamentario y aspirante a la dirigencia nacional de su partido, Mario Delgado, a que transparente el informe de los más de 444 millones de pesos que ha recibido su fracción en los dos primeros años de la 64 Legislatura.

También ha recibido críticas por la serie de espectaculares que han aparecido en todo el país para promover su imagen, mismos que aseguró son patrocinados por simpatizantes que quieren ayudar. Lo anterior ha sido cuestionado por Muñoz Ledo.