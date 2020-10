Donald Trump y su esposa dan positivo a COVID-19

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio a conocer este jueves que dio positivo a COVID-19 junto con su esposa, Melania.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!”, escribió el mandatario en Twitter.

El mandatario norteamericano ya había anunciado que iniciaría una cuarentena debido a que Hope Hicks, su colaboradora cercana, diera positivo al patógeno.

Hicks viajó con Trump a bordo del Air Force One hacia y desde el debate presidencial en Cleveland el martes y a un mitin en Minnesota el miércoles. Se sentía mal en Minnesota y la pusieron en cuarentena a bordo del avión presidencial de camino a casa, según personas familiarizadas con el asunto.

Las personas pidieron no ser identificadas porque la infección de Hicks no se había anunciado públicamente hasta la entrevista de Trump. Los mensajes que se le dejaron a Hicks no fueron devueltos de inmediato.