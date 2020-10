Luz ultravioleta en foro de '¿Quién es la máscara?' tras 'brote' de COVID-19

El COVID-19 no pudo con la producción del programa "¿Quién es la máscara?" ni con dos de sus elementos contagiados: Consuelo Duval y Omar Chaparro, quienes ya recuperados se preparan para el estreno de la segunda temporada.

Tanto Consuelo Duval como Omar Chaparro quisieron aclarar que ya se encontraban recuperados del COVID-19, pero para prevenir cualquier contagio siguen un estricto protocolo de bioseguridad, que incluye gel antibacterial, mascarillas y hasta luz ultravioleta.

"Lo importante es que estamos curados y nos seguimos cuidando. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que este programa sea espectacular y darle la vuelta a la página de esta pandemia", declaró Omar Chaparro, conductor de "¿Quién es la máscara?", cuya segunda temporada se estrenará el 11 de octubre.

"Estamos produciendo esto bajo condiciones complicadas. Tuvimos entre nosotros a algunos contagiados, pero de la producción y el equipo técnico no hubo ninguno, además no tenemos las 750 u 800 personas que teníamos de público en la temporada anterior y tenía miedo de eso, porque se necesita la retroalimentación de la gente ahí, pero investigamos cuál es el límite para cuidarnos todos y resultó que era 70. Creo que se sintió bien sin el anterior, pero entendí que este es un programa de comedia, por eso creo que esta temporada tiene mucha magia”, dijo el productor Miguel Ángel Fox.

"Soy la más viejita, entiéndame": Yuri

El productor Miguel Ángel Fox reveló que Yuri sí estaba muy nerviosa por la situación que se vive hoy en día, por lo que cada rato le preguntaba qué se estaba haciendo para cuidar a toda la producción.

"Yo le decía, 'Mándeme videos de cómo están fumigando, sonríe Yuri, soy la más viejita, entiéndame'. Vengo de chamaca hoy, pero soy la más grande, entonces yo tenía que protegerme".

Para esta segunda edición, que consta de 10 programas, los investigadores que repiten son Yuri, Consuelo Duval y Carlos Rivera, pero quien se integra es el influencer Juanpa Zurita.

"Me arroparon, me enseñaron mucho y la energía del programa no se siente falsa. Nada es planeado; nos molestamos, nos decimos, nos hacemos bromas y es fantástico trabajar con gente que tiene todos estos años de carrera y que estén abiertos a divertirse y no tomarse nada en serio", señaló Juanpa.

Para el productor era importante darles esa libertad porque necesitaba que hubiera buena química entre ellos, que se divirtieran, de lo contrario no van a transmitir la buena vibra que se necesita, sobre todo por el momento de encierro que se vive.

"Escuchando desde marzo tanta mala noticia, esto es un bálsamo para el alma, es venir, sentarte y jugar a ser niña, desde que me levanto para venir al llamado es tan divertido y veo magia, la que generan los personajes tratando de engañarnos para que no descubramos que debajo de la máscara está haciendo su mejor esfuerzo un artista, aquí el ego queda a un lado y todos somos niños", dijo Consuelo Duval.

Investigación más difícil por nuevos talentos

Carlos Rivera consideró que en esta temporada es mucho más complicado descubrir al famoso bajo el disfraz, porque además de crear una estrategia para no ser descubiertos, ellos crearon una personalidad para su personaje. Otro factor que les dificultó su labor es que no sólo son cantantes los que participan, sino deportistas y actores que no habían revelado su talento para cantar, por lo que no conocen su estilo o voz al cantar.

"Me han hecho sentir niña otra vez. Estoy feliz de estar aquí, de reírme y divertirme como lo estamos haciendo", expresó Yuri.

El éxito que tuvo la primera temporada facilitó la formación del nuevo grupo de participantes. A diferencia del programa pasado, que encontraron renuencia en las invitaciones que hacían, Miguel Ángel Fox comentó que ahora eran los famosos los que pedían una oportunidad para participar, pero sólo entraron los que cumplían con el perfil.