Daniel Dayz comparte que su propuesta de matrimonio tuvo 'cuarentena'

El anillo de compromiso de Karla Díaz, integrante de JNS, también estuvo en cuarentena, fueron casi seis meses lo que el cantante Dani Dayz tuvo que esconderlo después de que la pandemia lo obligara a posponer todos sus planes románticos.

"Imagina cuantos meses tuve ahí el anillo escondido, yo nada más pensaba en que no lo fuera a descubrir. Yo todo lo tenía listo desde marzo, justo cuando entro el Covid y cerraron los restaurantes, ya de plano me decían: 'ya hazlo en tu casa' y yo les respondía: 'no, yo no voy a ser el tipo que le da el anillo en su sala, para nada', entonces cuando abrieron los restaurantes dije que era el momento para hacerlo", dijo Dayz.

El futuro esposo, describió que el momento fue, además de romántico, inolvidable y que Karla casi “se moría” de la impresión y no paraba de llorar de la sorpresa.

"Le dije a su manager: 'dile a Karlita que va a tener una cita muy importante con un patrocinador para su programa', le hablaron y le dijeron que tenía que ir, además era el domingo y yo todavía le dije 'pero cómo te vas el domingo', y llegó a la cita y cuando estaba esperando al patrocinador y veía que nada más no llegaba, en eso el manager dijo 'creo que ya llegó, voy por él' y en cuanto se mueve, empieza una canción con todas las bocinas del lugar y los comensales eran un coro de góspel que se pararon a cantar, los meseros también, y entre pirotecnia, llegué, como un cuento de hadas, no se lo esperaba", detalló.

Además, adelantó que planean una boda espectacular, pero para ello esperan que las condiciones de la contingencia sanitaria mejoren, así que posiblemente sea a finales del próximo año.

"Pues estamos planeando la boda para el año que entra, pero estamos viendo a partir de cuando ya se puede armar una boda más decente, formal, sin tapabocas, yo espero que como para el mes de septiembre o como por esa fecha se pueda hacer algo, espero si se pueda y si no ya no me importa, me voy a casar en Las Vegas con Elvis Presley (risas)".

Para el momento especial, el intérprete preparó una canción llamada "Sólo tú" junto a su amigo Joe de Mikeli, con quien formó el dueto Madison y juntos después de una breve retirada, regresan a la escena musical compartiendo ese tema de amor con todos sus seguidores.

"Estamos muy felices de que por fin pudimos sacar una canción de amor, siempre eran más de tristeza, pero bueno la vida se nos acomodó y ahora salimos con este tema, además de ser una canción que escribí para pedirle a mi novia que se casara conmigo, estaba la idea de sacar un mensaje que todos necesitamos ahorita, un mensaje bonito, de que también hay cosas buenas y que también está pasando momentos padres la gente, no todo es negativo, un mensaje positivo que es lo que todos necesitamos ahora", comentó Dani.

Por su parte Joe informó que, su plan como dúo es sacar un sencillo continuamente en las plataformas digitales, porque el tiempo de esperarse a componer 13 canciones para lanzar un disco nuevo cada tres años ya terminó.

"Vamos a hacer una colaboración en una onda más urbana, también estamos componiendo con mucha gente que admiramos y esperamos, sacar a finales de octubre algo y a lo mejor hasta sacar algo navideño y el año que entra con todo, una tras otra, cada dos meses, porque la onda ya no es frenar, fue tanto la espera que traemos muchas canciones, que esperamos que la gente disfrute", enfatizó.