Estudio demuestra como el cerebro puede 'congelar' el tiempo

Un reciente estudio expuso que nuestro cerebro tiene la capacidad de congelar un acontecimiento, convirtiéndolo en una imagen estática que da la impresión de inmovilizar el tiempo mientras mantiene activo al espacio, pues de este modo facilita la comprensión y la toma de decisiones.

Ya en el pasado, el grupo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que lideró la investigación había propuesto la hipótesis de la "compactación del tiempo", en la que el cerebro convierte el tiempo en espacio y actúa de forma inmediata.

Sostuvieron que cuando una persona está en una situación dinámica, por ejemplo al caminar entre una multitud, el cerebro transforma la situación en una clase de fotografía que contiene toda la información necesaria que le ayuda a analizar las posibilidades de decisión de sus próximos movimientos: "por dónde puede y no puede pasar, qué caminos seguir para no chocar, etc. ", informaron los autores.

"Es como si nuestro cerebro convirtiese una película entera en un solo fotograma que, al verlo, permitiese entender toda la película", destacó Valeri Makarov, investigador del Instituto de Matemática Interdisciplinar de la UCM.

En esta ocasión publicaron en el "Journal of Advanced Research" los resultados de sus nuevas investigaciones, en las que pusieron a prueba la capacidad de 400 voluntarios de universidades internacionales, con un juego de computadora en el que debían enfrentarse a diferentes situaciones dinámicas que su cerebro procesaría como un mapa estático, denominado representación interna compacta (CIR, por sus siglas en inglés).

Valeri Makarov, del Instituto de Matemática Interdisciplinar de la UCM, explicó que el juego consistió en pulsar la tecla de la respuesta que le parece correcta: "de forma que el número de intentos que necesitaban para aprender la regla variaba dependiendo si el voluntario empleaba o no la compactación del tiempo".

Entre los voluntarios persistieron dos tipos de respuestas frecuentes: aquella en la cual el aprendizaje fue más rápido gracias por una alta capacidad en la compactación del tiempo; y otra en la que las personas tenían una compactación más lenta. Makarov consideró que los análisis matemáticos obtenidos han confirmado la hipótesis, descartando a la vez otras explicaciones posibles.

"Nuestros resultados van más allá al demostrar que el cerebro puede eliminar el tiempo convirtiéndolo en espacio (de película a foto). Esto explicaría cómo somos capaces de tomar decisiones eficaces de forma inmediata en situaciones complejas que cambian con el tiempo, desde conducir o practicar ciertos deportes, hasta luchar, huir o cazar, habilidades clave para sobrevivir durante nuestra evolución como especie", subrayó.

Los especialistas concluyeron que este descubrimiento contribuirá al desarrollo de teorías neurofisiológicas para explicar el proceso involucrado en la cognición espacio-temporal y en implicaciones de inteligencia artificial: "Si sabemos cómo lo hace el cerebro, podemos reproducirlo en robots para que puedan emplear la representación estática, es decir, reemplazar película por foto, de una situación que cambia en el tiempo para entenderla y actuar inmediatamente de forma versátil, compleja y efectiva".