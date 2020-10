Billie Eilish estrena video oficial de la película de 'James Bond'

Billie Eilish lanzó el videoclip musical del tema No Time To Die de la nueva película de "James Bond" bajo el mismo nombre que llegará a cines en noviembre.

Las imágenes que se presentan en el material audiovisual de la artista estadounidense son a blanco y negro y se alternan entre tomas de la cantante y del “agente 007” interpretado por el actor Daniel Craig, así como de otros personajes del filme.

Gracias a No Time To Die, Eilish ha entrado al selecto grupo de artistas que han dejado huella con su música en el universo cinematográfico del famoso espía, tales como Adele con Skyfall o Sam Smith con Writing's On The Wall.