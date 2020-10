El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que el aumento en los valores catastrales para el municipio en 2021 no son con el objetivo de “perjudicar a nadie”, por el contrario señaló que se trata solamente de “ajustes inflacionarios” en el 87 por ciento de los casos, siendo solamente un 13 por ciento quienes deberán de cubrir aumentos de hasta el 10 por ciento en el Predial.

La propuesta de las alzas fue aprobada por mayoría y en medio de polémica de parte de ediles de las diversas fracciones, esto mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo realizada vía virtual por la tarde de este jueves.

“Bueno no son ocurrencias, se trata de una propuesta técnicamente estudiada, donde participan todas estas instituciones empezando por el Gobierno del Estado, las áreas correspondientes empresariales y el Ayuntamiento ¿qué es lo que se está haciendo como se ha dicho reiteradamente? Pues ajustar los valores a la inflación, la ley señala que los valores catastrales deben acercarse a los valores comerciales, cosa que andamos muy lejos en Torreón de llegar a estar posibilidad, estamos muy por debajo de ciudades similares como sería Chihuahua, Durango, Saltillo, Monclova, muchas otras ciudades que tienen sus valores más ajustados a la realidad, bueno pues eso es lo que se está haciendo”.

Recordó que la propuesta de “ajustes inflacionarios” se realizó junto con otras autoridades y hasta organismos empresariales, lo que descarta la noción de que se trata de un proyecto unilateral y que tenga intenciones únicamente de recaudación de recursos.

Además criticó la postura de los ediles de Morena y del PRI, mismos que acusaron a la actual administración de perjudicar a la ciudadanía con las alzas en las tarifas catastrales, los llamó a tener congruencia y tener la misma “vehemencia” para realizar esos mismos llamados de atención al Gobierno Federal, responsable de constantes recortes presupuestales desde el año pasado, principalmente en el tema de las llamadas participaciones y realizando altos cobros mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No se trata de perjudicar a nadie y esto me parece demagógico, hablar de que se está afectando al pueblo, cuando simplemente se mantiene una valor en el pago del impuesto Predial, similar al año pasado y al antepasado, estamos ajustando en más del 87 por ciento de las personas pagarán este incremento de cuatro y medio por ciento, que pues yo no creo que en sus empresas también les ajusten los salarios a los trabajadores y a las personas, de no hacerlo pues me parecería una injusticia… Esto sucede en general no es solamente un solo gobierno, entonces yo les pediría que seamos congruentes, el Gobierno Federal ajusta sus tarifas, ojalá y también le pidiéramos con ese vehemencia a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex o a los servicios del Gobierno Federal, pues que no los ajusten a la inflación”.