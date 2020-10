Coahuila y Durango, afectados en Ciencia y Tecnología por extinción de fideicomisos

En el dictamen avalado este jueves por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para eliminar 109 fondos y fidecomisos, Coahuila y Durango figuran en el listado de entidades que serían afectadas en el desarrollo científico, tecnológico e innovación.

En ambas entidades se plantea extinguir el Fondo Mixto que se constituye con aportaciones del Gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de los Gobiernos estatales de Coahuila y Durango, con un monto conjunto de 187 millones 672 mil 936 pesos.

Son 65 Fondos Conacyt los que se pretenden eliminar. En el caso particular de Coahuila, el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado está fijado por una cantidad de 27 millones 290 mil 862 pesos mientras que en Durango, el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado tiene un monto de 160 millones 382 mil 074 pesos.

Los 109 fondos y fideicomisos atienden necesidades del área científica, tecnológica, cultural, deporte, derechos humanos y desastres naturales, entre otras y en total, suman una cantidad de 68,478 millones 123 mil 839 pesos.

Con 26 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó, en lo general y en lo particular el dictamen para la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos y la reasignación de 68 mil millones de pesos al sector salud para la atención de la pandemia por el COVID-19. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva con la intención de discutirlo y que se vote este mismo jueves. Esta propuesta recibió 26 votos a favor de Morena y el Verde; 9 en contra de la oposición y una abstención.

El director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt), Mario Valdés Garza lamentó esta situación y dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “no tiene los elementos” para decir que los fideicomisos y fondos estaban fuera de control y que no había transparencia en su entrega. “Tendrían que revisar y así se lo manifestamos a la directora de Conacyt, que no generalizara, no dudo que en algunos estados se haya hecho eso pero no puede generalizar, inclusive, hablaba la directora de Conacyt que los Fondos Mixtos eran la caja chica de los gobernadores pero es totalmente falso porque el gobernador ni siquiera tiene injerencia en esos fondos porque es un comité el que decide en qué se gasta y en qué no se gasta, y en ese comité está precisamente Conacyt, eso querría decir que entonces el Conacyt era parte del fraude, está todo sin fundamentos”, afirmó.