Apoyan a brigada de médicos de Cuba para recibir el Nobel de la Paz

Este grupo se formó en 2005 para acudir a los Estados Unidos y auxiliar a los damnificados del Huracán Katrina y en la actualidad se encuentran en 46 países de Europa y África apoyando en la contingencia del COVID-19.

Por medio de una carta al comité del premio, la Asociación de Amistad entre los pueblos de Cuba y Etiopía exhortaron a los encargados de admitir la solicitud de registro para reconocer su labor humanitaria en esta pandemia que azotó sin duda a toda la población mundial.

"Sería una forma justa de reconocer a estos héroes, que han luchado contra epidemias y desastres naturales en países pobres y desarrollados, promoviendo el derecho a la vida, a la salud y el valor de la solidaridad internacional", redactaron.

Otra de las labores por las que ha sido reconocida la brigada fue en África entre 2014 y 2016 para prestar sus servicios para combatir al Ébola.

Support this noble campaign to recognize the amazing job of Cuban Doctors of the Henry Reeve Brigade. Help this effort so they are awarded the #NobelPeacePrize on 2021. You can sign and show your support here! https://t.co/IkqThhJTqR#CubaNobel #Cuba #CubaSalvaVidas pic.twitter.com/JxT1tEAiWH