Lo que debes saber sobre ‘Emily en París’, la nueva serie de Netflix

El día de mañana, llegará a la plataforma de Netflix el estreno de la serie Emily en París, protagonizada por Lily Collins, y que promete cautivar a muchas de nosotras.

Emily en París, es una producción de Darren Star, conocido por ser el director de la famosa serie Sex And The City, por lo que sabemos que podríamos esperar de esta nueva entrega, ya que hasta el momento, se sabe que esta nos contará la vida de Emily, una veinteañera que trabaja en una importante empresa de mercadeo y relaciones públicas de la ciudad de Chicago, que terminará por mudarse a París cuando su empresa se fusione con una firma francesa de lujo.

Aquí te dejamos algunas curiosidades sobre la serie para esperar su llegada:

Ha destacado por su atractivo visual por medio de outfits atrevidos

Aunado a esto, uno de los aspectos que más han llamado la atención desde que se lanzó el comunicado oficial sobre dicha producción, es su atractivo visual, ya que si bien podría asociarse con otras series como Gossip Girl o películas como El Diablo Viste a la Moda Emily en París destacó rápidamente por mostrar outfits y accesorio atrevidos, sólo vistos en una serie del 2020 , donde cada capítulo estará llena de diseños únicos.

Totalmente Parisina

La serie, que consta de 10 episodios, fue grabada en su totalidad en París, con algunas ciudades aledañas en Francia, por lo que cada escenario mostrado será auténtico.

El esperado papel de Collins

Si bien Lily Collins se caracteriza por darle voz a papeles femeninos fuertes e independientes, como sucede en Cazadores De Sombras: Ciudad de Hueso, Love Rosie (donde interpreta una joven madre soltera) y To the Bone (una chica que pelea contra desórdenes alimenticios y una difícil vida familiar), Collins se ha referido a este nuevo personaje como el papel que “que siempre ha esperado”, debido a que dicha serie se cataloga como una comedia romántica, con un personaje femenino fuerte, combinación que hasta hace no mucho tiempo, no se presentaba contínuamente.

Recordando a Carrie Bradshaw

Es imposible notar las similitudes entre los personajes de Carrie Bradshaw de Sex And The City y Emily Cooper; dos mujeres peleando por alcanzar sus objetivos en dos grandes ciudades donde, si bien existen muchas tentaciones, ambas tienen metas y ambiciones que moverán su mundo y que las harán incluso ir en contra de lo estaclebido para alzarlas.

Agradecemos que Darren Star haya mantenido estas características Emily.