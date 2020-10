2007: Primer Día Internacional de la No Violencia

"La acción No Violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión, y que ven a la lucha como algo esencial, pueden llevar adelante sus conflictos sin violencia. La acción No Violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer los poderes de manera efectiva" detalla el profesor Gene Sharp, en su publicación Las políticas de la acción no violenta.

El precepto de la no violencia rechaza el uso de la fuerza física para avanzar hacia un cambio social o político, y bajo ese precepto la Asamblea General de Naciones Unidas propone la observación de un Día Internacional de la No Violencia, cada dos de octubre desde el año 2007. La fecha fue elegida además para conmemorar el nacimiento de Mahatma Gandhi, el pacifista por excelencia, quien nació el dos de octubre de 1869. Según el sitio web oficial de Naciones Unidas, "el Día Internacional es una ocasión para 'diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública'". Con la celebración, pues, se invita "a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a conmemorar de manera apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir el mensaje de la no violencia, entre otras cosas, mediante actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública".