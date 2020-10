Seguirá laborando mientras tenga salud

Ni las balaceras ni las muertes que se dieron al interior durante la crisis de inseguridad que se vivió en la región ni el COVID-19 han hecho que Raquel Hernández deje de laborar en el ISSSTE de Gómez Palacio. Desde hace más de tres décadas y media, trabaja en la institución en la que seguirá mientras Dios le preste salud.

Es enfermera especialista y desde los 18 años inició en la Unidad de Medicina Familiar, ubicada entonces en la zona Centro de Lerdo, sobre la Madero muy cerca de la Plaza de Armas, recuerda. Ahí permaneció por seis años y después pasó a la Clínica-Hospital de Gómez Palacio, donde ha laborado en casi todas las áreas.

"He pasado por todos los servicios: urgencias, quirófano, medicina interna, hasta he estado como personal de confianza apoyando en la supervisión", dijo Raquel, quien es madre de tres varones y abuela de una pequeña que, asegura, le ha dado más felicidad a su vida.

Cuenta que por más que sus hijos y familiares le piden que se jubile, a ella le encanta servir a la gente. Ahora en la pandemia del COVID-19, muchos de sus compañeros se han enfermado o han decidido quedarse en casa, pero ella afortunadamente no ha resultado infectada, pues asegura que sigue los protocolos de seguridad para evitarlo.

"Casi la mayoría de mis compañeras se han ido por enfermedad o por edad y yo no, les digo que me siento bien, estoy sana y en un lugar aislado donde no tengo mucho contacto con la gente. Sí recibo recetas y papeles que pueden ir contaminados pero tomando mis precauciones aquí estoy. Soy de las pocas personas que no se ha ido, ni se ha contaminado", afirmó.

Pese a los riesgos que implica laborar en la institución en esta contingencia sanitaria, asegura que le gustaría seguir en la batalla, sobre todo porque el personal no es suficiente y el trabajo es mucho.

"Sí falta gente, mucho personal, también eso me hace quedarme ahorita…Yo he estado de ese lado y sé lo que se batalla, batallando mucho por el personal, por eso muchos se están quejando de que están entrando al área de COVID, que los obligan, pero es que no hay personal. Yo mientras esté bien y Dios me preste salud, aquí voy a estar".