'Crítica', situación de contagios en Garantías del Municipio de Torreón

Empleados de la oficina de Garantías del Municipio de Torreón calificaron como "crítica" la situación de contagios de COVID-19 entre el personal del sitio. Llamaron a las autoridades a modificar de forma "drástica" la forma en la que se brinda el servicio, de otra manera se corre el riesgo de contagiar a la ciudadanía que acude diariamente a recoger licencias, placas y tarjetas de circulación.

"Estoy seguro que estamos contagiando a los ciudadanos o que ellos nos están contagiando a nosotros, es un brote claro, no lo podemos decir abiertamente pero es así. Es algo crítico porque además nos estamos quedando sin compañeros y compañeras, un día sí y el otro también, hay de a dos, de tres nuevos contagiados…Es muy peligroso y lo peor es que no han dado un peso para comprar cubrebocas, ni han sanitizado bien tampoco. Estamos con mucho miedo por la enfermedad y por todo el trabajo que se acumula", reclama "Javier", quien omite su nombre por temor a sufrir represalias de parte de superiores.

El Siglo de Torreón pudo tener acceso al menos a cuatro pruebas recientes y positivas al SARS-CoV-2 de trabajadores de la oficina de Garantías, quienes afirman que adquirieron el virus en sus puestos de trabajo y pese a las medidas que ellos mismos tomaron desde el inicio de la pandemia, respecto a los resultados de sus pruebas lanzaron la afirmación de que: "hay un brote claro de COVID-19 en Garantías".

"Le pedimos al alcalde que nos ponga un poquito de atención, estamos encerrados ahí abajo y ni siquiera son para venir a entregarnos cubrebocas, deberían de estar sanitizando casi a diario pero no, solamente vienen a limpiar como si fuera cualquier día, ahí no es suficiente la sana distancia en la fila, a fin de cuentas todos entran y se encierran con nosotros, es un brote claro aquí en Garantías…Yo le pediría a la gente que viene que usen caretas, guantes, cubrebocas, todo lo que puedan, no sabemos si los vamos a contagiar", afirma "Gaby", quien también sufrió un contagio del virus.

Otros empleados del lugar además afirman que se han registrado al menos tres casos de dengue, lo que se añade a la "complicada situación" que de por sí se tiene con el COVID-19, refieren que tampoco se han aplicado las acciones de fumigación correspondientes.

Se buscó al titular de la oficina de Garantías para que se ofreciera una postura al respecto de la serie de contagios del COVID-19, pero el propio personal del lugar informó durante la presente semana que "se encontraba indispuesto y fuera de su lugar", no detallaron si también se encontraba con incapacidad médica.

Denuncias

Piden al Municipio cambiar forma en que se brinda el servicio. *Trabajadores de la oficina de Garantías dan positivo por COVID-19, afirman sentir temor de contagiar a la población. * Reclaman por la falta de entrega de cubrebocas y otros materiales de prevención del contagio, además afirman que no se sanitizan las oficinas.