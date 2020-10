Confirman a Oscar Isaac como Francis Coppola en El Padrino

Las buenas noticias no paran para los fanáticos de la saga de "El Padrino". Luego de que se anunciara que Francis Ford Coppola lanzará una nueva versión de la película que cierra la historia de la familia Corleone, Deadline dio a conocer que Barry Levinson dirigirá "Francis and the Godfather", una película que contará las batallas que tuvo que pasar Coppola para hacer la cinta inspirada en el libro de Mario Puzo en 1972.

De acuerdo con el medio, el actor Oscar Isaac será el encargado de interpretar al director estadounidense, mientras que Jake Gyllenhaal dará vida al presidente de Paramount Pictures Robert Evans. El filme estará basado en un guión de Andrew Farotte que se encontraba en la "lista negra" de Hollywood y que fue remodelado por el propio Levinson. La trama se enfocará en cómo Coppola y Evans tenían ideas diferentes para la adaptación del libro de Puzo. También se mostrará todas las trabas a las que el director se tuvo que sobreponer para realizar el proyecto, tal como lo fueron las apuestas para decidir el reparto, las actitudes poco confiables de Marlon Brando y hasta la importante decisión de darle a Al Pacino el papel principal. "Entre toda la locura de la producción, contra todas las posibilidades, un filme clásico surgió", fueron las declaraciones de Levinson para Deadline. Coppola mencionó que "cualquier película que Barry Levinson haga acerca de algo, será interesante y valdrá la pena". "El Padrino" se estrenó en 1972 y contó con las actuaciones de Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Richard Castellano y Diane Keaton. Fue una de las películas más populares de ese año y, por un tiempo, la más taquillera de la historia. Estuvo nominada a nueve premios Oscar, donde ganó en las categorías de Mejor película, Mejor actor y Mejor guión adaptado.