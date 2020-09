Conoce los estrenos más esperados de Disney Plus

Aunque lo cierto es que será una de las plataformas con más variedad en contenido en todo el internet, algunas producciones son mucho más esperadas que otras, partiendo de la idea de que muchas de esas van dirigidas principalmente a los niños, ahora adultos, que crecieron viendo Disney Channel, aunado a la novedad para las nuevas generaciones.

Por medio de Twitter, y en un video muy corto de apenas un minuto Disney ha mostrado algunas de las producciones que llegarán junto con su servicio, que estará compitiendo con otros grandes como Netflix o Amazon Prime Video.

Estos incluyen desde Toy Story 4 y Aladdin, hasta Lizzie McGuire y Wanda Vision.

De dicho video, se reconocen varios títulos como el Rey León, Star Wars: The Clone Wars, la segunda temporada de The Mandalorian y High School Musical 2.

Is this not what 2020 vision means? From #ToyStory 4 and Aladdin to #LizzieMcGuire and WandaVision, here’s a look into our future at the blockbusters and Originals coming to #DisneyPlus this year. pic.twitter.com/QHGMHat89n