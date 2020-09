'Quino', creador de 'Mafalda' y gran crítico del futbol

Joaquín Salvador Lavado Tejón, "Quino", fue conocido en el mundo como el creador de "Mafalda", la famosa niña contestataria.

Pero además de la famosa tira, el dibujante y humorista explotó su atracción por el futbol, "pero no como deporte, sino como fenómeno social".

En alguna ocasión, en una de sus innumerables charlas comentó: "El futbol me importa como fenómeno social. Me intriga la ceguera que crea y que no se da en otros deportes. Siempre me pregunto qué lleva a la hinchada a ser tan violenta", sostuvo el dibujante.

En diferentes cartones, no solo con la famosa "Mafalda", "Quino" dejó entrever con sarcasmo su crítica hacia el deporte más popular del mundo, pero más que nada a todo lo que lo envolvía en su aspecto social y hasta empresarial.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, "Quino", argentino naturalizado español, murió este miércoles a los 88 años de edad.