¿Cuáles son las ciudades más dog-friendly en el mundo?

Para poder enlistar las ciudades que son más amigables con los perros, es importante partir de aquellas donde tu compañero podría ser más feliz, gracias a que estos lugares no sólo facilitan que dichos animales vayan contigo a donde desees, sino que los ciudadanos también tienen una concepción distinta de ello.

Estos dos factores son los que dejan fuera a muchas ciudades que creemos deberían estar en la lista, como sucede con sitios en Estados Unidos.

Berlín, Hamburgo y Frankfurt

Estas ciudades de Alemania se han ganado la fama de ser uno de los países europeos más perrunos, ya que aquí los canes son “uno más” de la población y no tienen problemas para acceder a lugares ni son vetados como en España, por ejemplo en el transporte público.

Esto además, facilita que cada perro tenga una calidad de vida que no le permita pasar carencias.

París

Francia cuenta con 7.5 millones de perros, por lo que París se ha ganado la fama de ser la ciudad más amigable con los perros a lo largo de la historia.

Los parisinos parques dog-friendly, restaurantes donde ser perfectamente recibidos, y tiendas donde puedes tener una tarde de compras en compañía de tu mascota coloca a París en uno de los sitios que definitivamente haría muy feliz a tu perro, según el portal especializado How to travel with pets.

Milán

Italia es otro de los países que se abre paso y abraza el movimiento dog-friendly. Es Milán la que se posiciona como una de las ciudades más perrunas del mundo. En general, así se ha clasificado a toda la zona norte del país, donde los perros son muy bien recibidos en todos lados y su presencia en restaurantes y cafeterías son recurrentes.

Ámsterdam

Este lugar cuenta con una tolerancia canina que respeta a los perros como otro de ellos como los seres vivos que son. Es posible disfrutar de una cena o café en compañía de él. Uno de los factores que lo vuelve también uno de los lugares más recurrentes cuando los turistas deciden viajar con sus mascotas es que pueden ingresar incluso a los autobuses con la misma libertad que los pasajeros.

San Francisco, Colorado, Portland (EE.UU.)

Los canes que residen en los Estados Unidos alcanzan cifras que sorprenderán a cualquiera. Se dice que por cada dos ciudadanos estadounidenses existe un perro o un gato, según la revista Forbes.

Entre los parámetros para considerar estas como parte de las mejores ciudades se encuentran los metros de zonas verdes para canes, el gasto que los propietarios tendrían que hacer con el veterinario y el número de tiendas especializadas.

La ciudad norteamericana con el puesto número uno es Colorado, donde residen 61,000 perros y Portland, con más de treinta áreas verdes. Otro de los sitios con una gran cantidad de perros (alrededor de 120,000) es San Francisco, que es una ciudad tan perruna que los admite abiertamente en cinco playas distintas y 6 partes abiertas según el portal especializado Bring Frido.