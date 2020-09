Exmiembro de Menudo en estado crítico tras intentar quitarse la vida

La familia de Anthony Galindo, exintegrante del grupo musical MDO (Menudo) informó que el cantante se encuentra en estado crítico tras intentar terminar con su vida.

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado en las redes sociales del artista, donde se reportó que éste está internado en un hospital de Florida.

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicido el pasado domingo y se encuentra en estado crítico”, se lee en el anuncio.

Además, se reveló el motivo que llevó a Galindo de 41 años a tomar esa decisión.

“Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”.

La carta termina agradeciendo a todo su público por estar al pendiente del cantante.

“Agradecemos infinitamente su preocupación, pero, sobre todo, las oraciones hacia nuestro querido Anthony”.

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre la salud del exintegrante de la banda Menudo. Cabe mencionar que el nombre real del intérprete es Edgar Antonio Galindo Ibarra pero es conocido como Anthony o PapiJoe.

Incursionó en 1995 en la famosa agrupación junto a Abel Talamántez, Alexis Grullón, Didier Hernández y Daniel René Weider.