Dejará FarmVille de estar disponible a finales de 2020

¿Recuerdas a FarmVille? Este fue uno de los primeros juegos básicos que Facebook tuvo disponible para sus usuarios, y tuvo mucho éxito. Sin embargo la plataforma ha dado a conocer que, luego de 11 años, el título dejará de estar disponible. Lo que sucede es que Adobe ya no lanzará actualizaciones de Flash y Facebook dejará de permitir que juegos creados en Flash funcionen en su plataforma a finales de este año, por lo que ya no podrán jugarse.

En el caso específico de FarmVille, de acuerdo con la empresa que lo creó, Zynga, las compras dentro del juego estarán disponibles hasta el 17 de noviembre. Además, para despedirse, están planeando algunos eventos especiales "diseñados para hacer que el tiempo restante con FarmVille sea aún más agradable". Para muchos esto no será una gran pérdida, pero hubo un tiempo en que el juego, que fue lanzado en 2009, era importante en Facebook, incluso si no lo jugabas de pronto recibías una notificación con algún logro que tus amigos habían conseguido.

Tanto fue su éxito que el número de jugadores superó los 80 millones unos meses después de su lanzamiento. La dinámica era simple pero lograba en enganchar a los usuarios, a pesar de que muchos usuarios, en su momento, aceptaron que en realidad lo consideraban un juego estúpido y aburrido que, simplemente, no podían dejar de jugar, al menos eso decía una nota de CNN de hace 10 años.

Ya sea que aún tengas tu granja o quieras recordar cómo era jugar este título, tienes hasta el 31 de diciembre de 2020 para disfrutarlo. Esto vale la pena especialmente si tienes compras dentro de la aplicación que aún no has utilizado. Toma en cuenta que los navegadores web, incluidos Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari de Apple, también dejarán de admitir Flash a finales de este año por lo que ya no será acceder a FarmVille en alguna otra plataforma.

Si eres de los que ama el título y te pone triste el saber que pronto ya no podrás entrar a ver tu granja no te preocupes, Zynga cuenta con otras opciones de la mismo tipo: FarmVille: Country Escape y FarmVille 2: Tropic Escape, seguirán disponibles. Lo que es más, en la página de preguntas frecuentes de la empresa se anuncia que están ofreciendo un paquete de bonificación a los jugadores de FarmVille que se muden a Tropic Estate. La firma además prometió lanzar una versión móvil de FarmVille 3.

Adiós a Flash

En 2017 Adobe dio a conocer que 2020 sería el año en que dejaría de dar servicio a Flash Player, herramienta que alguna vez permitió navegar en algunos de los portales y plataformas más innovadoras. El 31 de diciembre Flash Player llegará al final de su ciclo de vida cuando Adobe deje de distribuirlo y actualizarlo por lo que, incluso ha recomendado a los usuarios que lo desinstalen antes de que termine el año para no enfrentar posibles riesgos de seguridad. El motivo es que los estándares abiertos como HTML5, WebGL y WebAssembly han madurado lo suficiente y son alternativas viables al contenido Flash por lo que Adobe eliminará las páginas de descarga y y el contenido Flash será bloqueado.

La gran mayoría de las páginas web han movido su contenido Flash a otros estándares abiertos, por lo que la desaparición de Flash Player no debería suponer un mayor problema, es más, puede que ni lo notes. Aún así, volviendo un poco al tema de Farmville, la empresa Flashpoint, en un esfuerzo de preservación de software, está intentando archivar tantos juegos como sea posible. Según su sitio web ha logrado crear copias de seguridad de 59 mil videojuegos hasta ahora, aunque entre ellos no está Farmville u otros juegos que fueron distribuidos comercialmente.