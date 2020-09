Alejandra Ávalos dice que demanda de Anel Noreña es un circo

"Esto es más de circo", comentó Alejandra Ávalos al señalar que no hay manera de que proceda la supuesta demanda que interpuso Anel Noreña en su contra, porque nunca ha existido ningún tipo de daño.

"Esto es más de circo, es lo que yo siento, yo llevo muy enserio mi carrera, yo me dedico a lo mío a cantar y bueno en este momento a homenajear a un amigo mío que es José y si eso le afecta o molesta a otros, lo siento y como dice Niurka 'I’m sorry for you'… La verdad es que nunca ha existido daño, por lo tanto, no hay forma que proceda nada", expresó.

La cantante también informó, que preguntó al personal del programa de televisión, en donde se dio a conocer la acción legal en su contra, si podían proporcionarle una copia o una foto, pero nadie leyó dicho documento y mucho menos tienen algún tipo de evidencia.

"No sé si sea cierto, desafortunadamente no tengo la demanda en mis manos, hoy pregunté en el programa de 'Hoy', que si había sacado fotografías de ese documento, porque me interesaba públicamente que es lo que se había mostrado y al parecer nadie lo leyó, pero por ahí anda un videíto, en donde se le hizo un poco de 'close up', lo voy a buscar para ver ese acercamiento y leer qué es lo que exactamente dice".

Anel, quien fuera esposa de José José, aseguró que Alejandra Ávalos le ha causado daño moral, al afirmar que el colombiano Manuel José era hijo de "El Príncipe de la Canción", algo que la familia Sosa ha salido a desmentir públicamente en reiteradas ocasiones.

En el marco del reconocimiento a la trayectoria artística, se celebró un evento en la Casa del Actor, en donde la intérprete aprovechó para acompañar al tenor Héctor Gamaliel, con quien hizo una versión de su más reciente sencillo "México en la piel", a recibir su presea de plata.

"Estoy muy agradecido por esta gran oportunidad que me hadado siempre, ha sido un gran honor y mi eterno agradecimiento para ella, no cualquiera te da esa oportunidad y ella ha sido muy generosa conmigo", expresó el tenor.

Además, durante el evento Ávalos recalcó la gran labor que hace la ANDA (Asociación Nacional de Actores) por mantener en perfectas condiciones el lugar.

"Venir a esta casa que significa mucho para los actores y cantantes que ha dado México, luminarias de talla internacional, actrices de teatro, de telenovelas, es un honor siempre venir y visitarlos, percatarnos de las condiciones maravillosas que tiene este recinto y bueno siempre tengo el gusto de venir a cantarles, como en las navidades cuando venimos a cantarles en sus posadas…Con la señora Maty Huitrón tuve muchísimas participaciones aquí, siempre me ha gustado cooperar, siempre me he preocupado porque se sientan arropados…", dijo.

"Hasta el día de ayer no ha habido ningún sólo caso de Covid, imagínate los protocolos de sanidad que se llevan aquí y la restricción para entrar y para todo, entonces eso es una parte fundamental de que la casa funciona y tiene una atención de primera calidad. Yo como una persona que lleva cotizando en la ANDA 37 años de mi vida, de mi carrera artística, te puedo decir que encuentro una casa con un mantenimiento e instalaciones de primera", ahondó.