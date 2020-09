Siete tránsitos de Gómez Palacio han sido dados de baja

En lo que va de la Administración municipal se han dado de baja a siete elementos de Tránsito Municipal por actos de corrupción y conductas inadecuadas reiterativas al prestar su servicio. Lo anterior en atención a quejas ciudadanas formales realizadas ante las autoridades municipales.

La contraloría municipal ha atendido 80 quejas contra servidores públicos en lo que va de la administración y la mayoría de ellas se concentra en áreas como Tránsito, Policía y Juzgados. La contralora municipal, Anabel Rangel Rocha, lanza un exhorto a la población que se sienta vulnerada en sus derechos para que denuncien a los servidores públicos y de esta manera se tomen acciones para corregirlos o incluso darlos de baja.

La funcionaria recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé diferentes actos cuando se presenta una queja: se pueden dar apercibimientos y multas, arrestar, suspender, dar de baja o inhabilitar.

"Multas ya hemos impuesto cuando no son actos de corrupción sino de diligencia y se les puede multar, como ya lo hemos hecho, con agentes de Tránsito por casos donde han aplicado multas de manera inadecuada y en casos donde además no se han conducido con respeto y se multa con el apercibimiento de que si vuelve a ocurrir ya no será una multa, sino una suspensión o incluso una baja...Ya dos quejas para un mismo servidor público es mucho", expuso Rangel.

Hasta el momento se han aplicado cinco multas a tránsitos que oscilan entre 13 y 15 mil pesos. No se ha suspendido a nadie pero se dieron siete bajas.

"Sí hemos dado de baja a dos elementos, aquí por parte de Contraloría, derivados de quejas ciudadanas que fueron comprobadas", declaró la funcionaria. Otros cinco elementos de Tránsito fueron sujetos a un proceso de investigación derivado de Asuntos Internos de la corporación y también causaron baja.

"Ellos ven principalmente cuestiones propias del servicio que se presta, cuestiones como negligencia, falta de probidad y yo atraigo las quejas de los tránsitos o policías pero ya cuando pudiera llegar a constituir un acto de corrupción", dijo la contralora.

Uno de los casos de baja fue en atención a una queja por acoso sexual por parte de una mujer; otro caso se debió a una persona que se quejó que le cobraron una multa muy alta, de miles de pesos, no le dieron recibo y tampoco fue reportado eso al área de Ingresos. "Cualquier persona que no haya recibido el trato y el servicio que un servidor público le deba de otorgar se puede venir a quejar a la contraloría municipal de Gómez Palacio y aquí les ayudamos", dijo Rangel.

Cuando se hace una queja, se procede a hacer una audiencia donde acuden tanto el ciudadano como el servidor público y se inicia un proceso de investigación. Si es necesario citar a más personas o servidores públicos, se realiza. También se pueden presentar pruebas por ambas partes para que sean analizadas por la contraloría y posteriormente se emite una resolución.

Otras áreas donde ha habido quejas son en la Dirección de Plazas y Mercados, otra contra un trabajador de Ecología, así como un cajero de la presidencia municipal y una queja más es contra un trabajador de Parques y Jardines, cuya investigación está en curso.

Para que una persona presente una queja tiene que acudir y presentar por escrito su queja y si no lo lleva por escrito puede hacerlo ahí directamente en la Contraloría y si trae pruebas se adjuntan debe de llevar su credencial para votar.

"Nosotros mismos los orientamos respecto a cómo presentar la queja y los ayudamos aún y cuando los señalamientos son en contra de los servidores públicos del Municipio puesto que esta es nuestra función y es necesario para que pueda resolverse y en su caso si se comprueba que efectivamente el servidor público cometió una regularidad se procede a las sanciones aplicables", dijo la contralora.

La Contraloría Municipal abre sus puertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se encuentra en el interior de la Presidencia Municipal.

