Localizan a repartidor para entregarle bicicleta

"Hay que quitarnos los candados mentales", dice el lagunero Héctor Carreón, quien se ha vuelto viral en Facebook luego de que circulara una foto en la que se ve cómo lleva postres caminando a cualquier punto de la ciudad.

El hombre platicó con El Siglo de Torreón sobre su actividad y recalcó que con esfuerzo y dedicación se puede hacer lo que sea para sobrevivir, sobre todo en estos días en los que los bolsillos de muchos laguneros y mexicanos se han visto afectados por la pandemia.

"Hay que quitarnos los candados mentales. Nadie es mejor que nadie, uno tiene que demostrarse que puede separarse cada día. Las batallas verdaderas se viven dentro de cada uno de nosotros", dijo.

Héctor comentó que desde el pasado lunes ha recibido muchos mensajes vía WhatsApp de laguneros que lo han felicitado por su trabajo.

"Me están buscando mucho para felicitarme y echarme porras y me buscó un lagunero de nombre Juan, me dijo que entre sus compañeros de trabajo y él unieron esfuerzos para darme una bicicleta este miércoles al medio día", externó.

El oriundo de Torreón se mostró sorprendido por la forma en que una foto de su actividad llamó tanto la atención y se compartió en múltiples ocasiones.

Héctor dijo que lo que lleva a las casas o a tienditas son postres, en su mayoría pais de diversos sabores. "Los hace una señora de la Colonia Campo Nuevo Zaragoza, se llama Lucy, están bien ricos". El lagunero comentó que lo más que ha caminado en un día de trabajo son nueve horas, sin descanso alguno.