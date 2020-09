No hay tiempo para equivocaciones: Dória

on el deseo de regresar a la cancha al cumplir diez días sin entrar en competencia, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna continuó ayer con sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, concentrados en la recta final del torneo Guardianes 2020.

Los futbolistas Albiverdes entrenaron ayer por la tarde en su cuartel general, el TSM, donde el director técnico Guillermo Almada prepara minuciosamente el duelo del próximo viernes ante la Franja del Puebla, un equipo que ha mostrado irregularidad en el torneo, pero no por eso deja de ser peligroso. Al tener una larga pausa en la competición, debido a que se postergó su duelo de la jornada anterior, los Guerreros han planeado con calma su próximo compromiso, aprovechando para recuperar a jugadores que mostraban alguna molestia física, lo que puede ser de provecho rumbo a la hora decisiva en la Liga MX.

El zaguero central Matheus Dória, atendió ayer de manera virtual a los representantes de los medios de comunicación y afirmó que la clave para los Guerreros será aprovechar los partidos que tendrán en casa: "creo que dependemos de nosotros mismos. Nos van a tocar bastantes partidos de local, nunca tuvimos todo el plantel para poder trabajar bien, muchos perdieron la pretemporada y después quedaron fuera 15 días y perdieron todo lo que habían trabajado. Pero ahora que ya tenemos todo el plantel para trabajar desde hace semana y media, vamos en ascenso. Tenemos que tener la cabeza buena y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles".

"Nos tocan bastantes partidos dentro de casa y tenemos que buscar los tres puntos de la manera que sea, obviamente se va acercando el final del torneo, pero no tenemos tiempo para equivocaciones. Tenemos que estar bien concentrados desde los entrenamientos, sabemos que podemos participar en esta fiesta", expresó el brasileño, señalando que los Guerreros deben hacer valer la condición de locales, más allá de que se permita o no, el acceso de aficionados al Corona.

Cuestionado respecto a si deberían acceder seguidores santistas a las gradas, en un número limitado o sin imponer restricciones, el amazónico espetó: "como es un tema de salud, es un tema que por las autoridades más grandes, tienen que decidir por el tema de la salud, de la distancia y todo ese rollo, si pudiera tener a toda la gente, a toda la banda aquí en los estadios, sería espectacular. Si dependiera de mí y pudiéramos acabar con el coronavirus, pues sí quisiera que regresara toda la gente. Ya tener un poco de gente, aunque sea, es muy importante para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar, después de cuatro o cinco meses encerrados en nuestras casas".

Dória se puso en los zapatos de los aficionados santistas y al futbol en general, lamentando que durante los meses recientes haya existido la prohibición para ingresar a los estadios, teniendo que conformarse con seguir los partidos por televisión, que de ninguna manera ofrece una experiencia similar a estar en el estadio: "para mí, la sensación desde casa, no tienes la misma sensación que desde el estadio. Es totalmente diferente, creo que el momento más especial en el futbol es en el estadio, a veces veo algunos partidos desde la televisión y si el narrador y los comentaristas no tratan de darle la emoción, te duerme. Es la emoción de gritar gol lo que está faltando, todo es parte de la fiesta del futbol. La nueva realidad nos cuesta aceptar y tenemos que luchar contra ese bicho y adaptarnos a la realidad", sentenció.

Luego de sufrir por decisiones del video arbitraje que les perjudicaron, los Guerreros han dejado de lado esos desencantos y Matheus lo celebra, aunque aceptó que todavía tiene el VAR, su margen de mejora: "gracias a Dios, nunca me ha agarrado ninguna sanción. Yo creo que sí puede mejorar, sí pueden estar mirando y mejorar, que el partido salga más rápido, que no pare tanto tiempo, agilizar y también para la gente de arriba no influencie tanto abajo, que el árbitro siga con el poder. Igual y mejor no me meto tanto y dejo que Dante y Almada se encarguen de eso, para que después en el partido no nos agarren a los jugadores de manera personal", finalizó.

11 PARTIDOS como titular ha disputado Matheus Dória en el torneo, con un tanto marcado.