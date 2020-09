Tema del aborto sigue sin acuerdos en Durango

Luego de las manifestaciones por el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, que se replicaron en Durango, legisladores de los distintos partidos expusieron sus puntos de vista, dejando en evidencia la falta de acuerdos para una legislación que propicie la despenalización.

En lo que sí coincidieron es en que se tiene que consultar el tema con la sociedad para determinar si en Durango es viable despenalizar el aborto o no.

Sobre las manifestaciones en el Congreso, por parte de mujeres que exigieron la despenalización del aborto, el diputado Rigoberto Quiñonez Samaniego, de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, aseguró que son de "puertas abiertas".

"Tenemos que sentarnos, independientemente de la ideologías políticas de las diferentes fuerzas políticas y poder tocar este tema, sin lugar a dudas nos va a dejar buenas enseñanzas y reflexionar en el actuar de los legisladores y de otras legislaturas que desgraciadamente no habían tocado este tema", señaló.

Aunque dijo que en su grupo parlamentario están listos para el análisis, reconoció que no hay acuerdo sobre el sentido de su voto, si será a favor o en contra.

Mientras que el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del PAN, dijo que tendrá que ser una decisión consensada en la que se haya tomado en cuenta a todas las partes, que no sea un asunto personal.

"Tendremos que escuchar a todas las partes, el grupo Parlamentario del PAN está a favor de la vida en todas sus manifestaciones", enfatizó.

Por su parte, Alicia Guadalupe Gamboa, del PRI, expuso que es un tema de mucho análisis en el que "se tiene que ver lo que la sociedad quiere" y consideró positivo que se hayan recopilado firmas para que se legisle en consecuencia.

Sin embargo, admitió que al menos en este periodo aún no está contemplado abordarlo, "no se si se va a traer, no lo veo yo en la mesa. Están las comparecencia, vienen las cuentas públicas, viene el paquete económico que es un tema que nos debe de preocupar a Durango con los recortes presupuestales que vienen, el tema de la violencia, el tema del desempleo, el tema económico, son muchísimos temas que hay que tratar", expuso la legisladora del tricolor.

Reportan dos abortos por violación

Dos abortos se han llevado a cabo este año en Durango, en el Hospital Materno Infantil, producto de violaciones, confirmó la diputada local del PAN, María Elena González Rivera.

Dijo que, en lo personal, está a favor de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, por lo que descartó votar a favor de la despenalización del aborto.

“Estamos trabajando y también debemos generar políticas públicas para las mujeres que están embarazadas, vamos a estar trabajando en ese tema para darles opciones a esas mujeres que quedan embarazadas y que por cierto motivo no quieren tener a su bebé”, indicó.

Y agregó que se buscará apoyarlas para que puedan dar a su bebé en adopción, aspecto en el que se debe trabajar, ya que “muchas veces cuando es una violación es una doble tortura para la mujer porque es la violación y aparte lo del aborto”.

“En caso de violación la ley ya lo permite, aquí en este año ya se han dado dos abortos porque han sido violaciones, pero nosotros estamos a favor de la vida y siempre vamos a estarlo”, enfatizó.

No obstante, dijo respetar las manifestaciones de los colectivos, “siempre y cuando no dañen el patrimonio de los duranguenses ni a otras personas”.