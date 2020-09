Pese a semáforo, no habrá cambios en Lerdo

Aunque el estado de Durango, así como gran parte del país, pasó a semáforo amarillo en esta pandemia del COVID-19 que indica que el riesgo de contagio es medio, el Ayuntamiento de Lerdo no realizará ningún cambio, sino que se reforzarán los operativos de vigilancia para evitar más contagios.

"No hay que echar las campanas al vuelo", declaró el titular de Prevención Social en Lerdo, Conrado Antúnez Ponce, quien explicó que los operativos se reforzarán de la mano de la Dirección de Alcoholes.

"Hasta ahorita no se tiene contemplado la apertura de ninguna actividad, nosotros hasta el momento vamos a conservar lo que tenemos. Al contrario, tenemos que estar en constante observación de las diferentes actividades aperturadas", explicó Antúnez

Cabe recordar que hasta el momento se mantienen cerrados espacios deportivos, como la Unidad Deportiva, los estadios y canchas, a fin de evitar aglomeraciones. Además de los salones de fiestas techados y las áreas de juegos infantiles.

En cuanto a la capacidad para los restaurantes y restaurantes bar, el funcionario aclaró que se mantiene en 50 por ciento.

"Nosotros lo que incrementemos fue la supervisión, con el departamento de Alcoholes, lo que se refiere a los restaurantes y en los restaurantes bar, entonces creo que tenemos que esperarnos. Si ya nos esperamos siete meses, por qué no esperar unos días...Yo veo el panorama no es muy halagador, no podemos echar las campanas al vuelo, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que se llama pandemia nosotros no tenemos cambios, al contrario, nosotros redoblamos", dijo.

El funcionario dijo que también se redoblará la vigilancia en los tianguis, especialmente en el ubicado en Álvaro Obregón, donde se llegan a congregar más de 100 comerciantes. Su instalación se encuentra condicionada: si no atienden las medidas preventivas, serán nuevamente clausurados.

"Vamos con todos contra las plazas que estén saturadas, plaza que no esté colaborando nosotros, la vamos a clausurar", recalcó el titular.

Operativos

