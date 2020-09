Djokovic continúa en un nivel impresionante

l revés de Novak Djokovic rozó la red y cayó afuera, así que meneó la cabeza. Eso fue todo.

Rato después, una sutil dejada en corto pegó la cinta blanca y la pelota cayó en su lado, finalmente cediendo un juego en un dominante estreno en el Abierto de Francia 2020. Djokovic bajó la cabeza y regresó a la línea de fondo.

El astro serbio regresó a un Grand Slam y su entrada a escena en Roland Garros no pudo ser más apacible.

A la caza de un segundo trofeo en la arcilla arcilla de París y el 18vo trofeo en un Slam, Djokovic aplastó ayer 6-0, 6-2, 6-3 al sueco Mikael Ymer.

Fue un trámite desigual al jugar con el techo cerrado en la cancha Philippe Chatrier. El primer set apenas tomó 20 minutos y Djokovic quebró nueve veces el servicio del número 80 del ránking.

"Me sentí muy sofocado en la pista. Todo iba a una esquina, casi no falló", dijo Ymer. "Su posicionamiento en la cancha es asombroso".

A comienzos de mes en Nueva York, Djokovic tuvo una despedida abrupta del Abierto de Estados Unidos, descalificado de su partido de octavos de final por propinarle un pelotazo accidental a una jueza de línea al irritarse tras perder un juego.

No tuvo motivos para exasperarse en esta ocasión.

"Lo de Nueva York no ronda en mi mente en lo absoluto. Lo dejé atrás. Honestamente, me olvidé de ello. No pienso en eso", dijo el número uno del mundo, ahora con marca de 32-1 en 2020, la única mancha esa descalificación.

El español Jaume Munar no supo rematar al griego Stefanos Tsitsipas, a quien llegó a dominar dos sets a cero, y acabó cediendo en primera ronda por 4-6, 2-6, 6-1, 6-4 y 6-4 en 3 horas y 12 minutos.

Munar tuvo contra las cuerdas al quinto cabeza de serie del torneo, que no venía fresco física ni mentalmente tras haber perdido la final de Hamburgo el pasado domingo.

Tsitsipas, que entonces concedió una remontada al ruso Andrey Rublev, se mutó en el remontador contra Munar, que durante las dos primeras mangas fue muy superior.

Pero dejó con vida al heleno, un jugador de mucha proyección, que no perdonó.

El griego venía de ser víctima de dos dolorosas remontadas. La de la final de Hamburgo, cuando sacaba con 5-3 para ganar el torneo y no remachó a Rublev.

Y unos días antes en primera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el croata Borna Coric. Entonces ganaba 5-1 en el cuarto set, tras haber ganado dos y perdido uno. El griego falló seis bolas de partido y perdió el duelo.

También ayer, el chileno Cristian Garín refrendó su condición de 20mo cabeza de serie con una victoria 6-4, 4-6, 6-1, 6-4 sobre el veterano alemán Philipp Kohlschreiber, mientras que el ruso Rublev derrotó 6-7 (5), 6-7 (4), 7-5, 6-4, 6-3 a Sam Querrey.